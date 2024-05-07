"Метастазы по всему телу": семья Фриске снова не может победить рак

Наталья Фриске снова заговорила о тяжелом заболевании в семье. Несколько лет назад родственнице скончавшейся от рака Жанны Фриске диагностировали онкологию. Тогда близкие начали собирать деньги и смогли накопить нужную сумму для лечения в зарубежной клинике. Однако иностранные медики не смогли сотворить чудо и помочь тяжелобольной Татьяне Гончаренко. Наталья раскрыла подробности самочувствия двоюродной сестры.

По словам Фриске, сейчас ее состояние оставляет желать лучшего. Татьяну пытались лечить и в Турции, и в Израиле, однако остановить рост раковых клеток не смогли. Фриске считает, что они столкнулись с недобросовестными докторами, для которых главным было получить оплату, а не помочь тяжелобольной пациентке.

"Думали справимся, но метастазы по всему телу и костям... Печень уже разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но только вытянули деньги", – высказалась сестра артистки в своем блоге.

Беспокоятся поклонники и за самочувствие самой Натальи. Известно, что процедура ЭКО, к которой прибегла Фриске три года назад, может вызвать появление опухолей. Однако сама родственница звезды не боится последствий. Желание иметь детей гораздо сильнее страха онкологии, объяснила Наталья.

Ранее отец Жанны Фриске возмутился правилам воспитания 11-летнего внука.