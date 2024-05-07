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Вторник 7 мая

10:50Актер Сафонов показал фото дочери от спившейся жены: "Копия отца" 10:02Певица Нюша перестала скрывать развод: "Мы уже давно не вместе" 09:35"Метастазы по всему телу": семья Фриске снова не может победить рак 09:04Гороскоп для женщины Скорпиона на июль 2024 года 08:39Показавшая первенца Карпович принимает поздравления: А кто отец? 04:56Эксперт рассказал, как спасти ногти после снятия гель-лака 01:21Сергей Лазарев показал неожиданно повзрослевшую наследницу: "Девочка созрела" 22:09"Он был мерзким": Эмили Блант охаяла Кончаловского за женоненавистничество 21:30Прохор Шаляпин обозвал Аллу Пугачеву "наглой теткой": Омерзение вызывает 20:52"Пока не начнет спиваться": проблемы Овсиенко с голосом объяснили зависимостью 20:12Киркоров признался, что смотрит фильмы для взрослых: Мне нравится 20:11Гороскоп для женщины Весы на июль 2024 года 19:29"Позорище полное": юная звезда "Ворониных" сокрушается, что осталась не у дел 18:49Больше не секрет: почему на самом деле поссорились Харламов и Масляков 17:31Юрий Лоза распек Филиппа Киркорова за показуху: За что ему дали "народного"? 16:43Врачи сообщили о состоянии Носкова, госпитализированного из-за пневмонии 15:51"Вы не понимаете!": Ани Лорак была вынуждена врать долгое время 15:32Гороскоп для женщины Девы на июль 2024 года 14:44Стало известно о состоянии сбитого машиной актера "Улиц разбитых фонарей" 14:02Орбакайте придумала хитрый план, как нажиться на россиянах: "Я вам спою еще" 12:04Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть 11:53Гороскоп на июль 2024 года для женщины Лев 11:53Шнуров врезал Билану в эфире популярного шоу: "Нет, значит нельзя" 11:06Романтичная татуировка Давы довела до слез Ольгу Бузову 10:19Жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде: "Украла мужа" 09:33Даниил разносит кофе, Полина нянчит собак: Виторган не может смотреть, как живут внуки в Израиле 08:52Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус 04:30"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова 00:1167-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене 18:10За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила 14:25Тысячелистник: лечебные свойства и применение в народной медицине 12:05Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной 09:07Модные платья на лето 2024: тренды и тенденции 06:09Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху 00:40Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола 18:15Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь 14:27Гороскоп на июль 2024 года для женщины Рак 10:28Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти! 10:25Гороскоп для женщины Близнецы на июль 2024 года 04:51Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон 01:28Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной 22:00Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! 21:17Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе 20:24Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу 19:40Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни 18:47Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала 17:28Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба! 16:49У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать 16:12Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну 15:15Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей
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"Метастазы по всему телу": семья Фриске снова не может победить рак

Наталья рассказала о двоюродной сестре, которой диагностировали онкологию.

Наталья Фриске снова заговорила о тяжелом заболевании в семье. Несколько лет назад родственнице скончавшейся от рака Жанны Фриске диагностировали онкологию. Тогда близкие начали собирать деньги и смогли накопить нужную сумму для лечения в зарубежной клинике. Однако иностранные медики не смогли сотворить чудо и помочь тяжелобольной Татьяне Гончаренко. Наталья раскрыла подробности самочувствия двоюродной сестры.

По словам Фриске, сейчас ее состояние оставляет желать лучшего. Татьяну пытались лечить и в Турции, и в Израиле, однако остановить рост раковых клеток не смогли. Фриске считает, что они столкнулись с недобросовестными докторами, для которых главным было получить оплату, а не помочь тяжелобольной пациентке.

"Думали справимся, но метастазы по всему телу и костям... Печень уже разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но только вытянули деньги", – высказалась сестра артистки в своем блоге.

Беспокоятся поклонники и за самочувствие самой Натальи. Известно, что процедура ЭКО, к которой прибегла Фриске три года назад, может вызвать появление опухолей. Однако сама родственница звезды не боится последствий. Желание иметь детей гораздо сильнее страха онкологии, объяснила Наталья.

Ранее отец Жанны Фриске возмутился правилам воспитания 11-летнего внука.

7 мая 2024, 09:35
Наталья Фриске. Фото: соцсети/@friske_natalia
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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