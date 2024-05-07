Сергей Лазарев показал неожиданно повзрослевшую наследницу: "Девочка созрела"

Девять лет назад Сергей Лазарев потерял любимого брата. Павел скончался в результате травм головы, которые он получил в ДТП. Тогда у мужчины осталась 10-летняя дочка Алина, заботы о которой взял на себя певец. На тот момент девочке было всего 10 лет.

На днях Лазарев показал редкое фото своей племянницы, которая невероятно повзрослела. Сейчас девушке уже 19 лет, и она мечтает покорить шоу-бизнес. Алина учится на третьем курсе театрального института. Однако пользоваться связями дяди, который буквально заменил ей отца, она отказывается. Говорит, что хочет пробиться самостоятельно.

Сергей поделился кадрами, на которых Алина позирует в роли профессиональной фотомодели. Сам исполнитель хита "Я не боюсь" удивился, насколько быстро выросла девушка.

"А девочка созрела", – подписал артист фото Алины.





Дети Сергея Лазарева – Аня и Никита, тоже, вероятно, захотят пойти по стопам звездного отца. Однако, по словам певца, им будет сложнее, ведь придется доказывать всем, что они попали на сцену благодаря таланту, а не по блату, через родителя.

Недавно артист вспомнил, какой ценой ему досталась популярность и признание. Лазарев рассказал о судьбоносном событии и отметил, что, несмотря ни на что, он счастлив.