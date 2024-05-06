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"Пока не начнет спиваться": проблемы Овсиенко с голосом объяснили зависимостью

Что происходит с Татьяной Овсиенко?

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов выразил свои опасения по поводу карьеры певицы Татьяны Овсиенко после ее последнего неудачного выступления. По его мнению, основной причиной проблем у артистки с исполнением даже собственных песен является якобы ее склонность к чрезмерному употреблению алкоголя.

Сергей Дворцов подчеркнул, что умеренное потребление алкоголя перед выходом на сцену может способствовать разогреву голосовых связок, однако регулярное употребление спиртными напитками серьезно угрожает карьере любого артиста. Он выразил беспокойство по поводу того, что Татьяна может перейти из статуса популярной исполнительницы в разряд людей с алкогольной зависимостью, что негативно скажется на ее профессиональной деятельности и приведет к уменьшению интереса публики.

"Ее хиты любят, ее слушают. Но это все до поры до времени, пока народ просто не перестанет ходить, а она не начнет спиваться", – сказал Сергей.

Дворцов также отметил, что хотя Татьяна Овсиенко и продолжает выступать, количество ее концертов снизилось, и доходы от них не так велики, как могли бы быть. Он упомянул, что стоимость выступления бывшей солистки группы "Мираж" на корпоративных мероприятиях в настоящее время составляет около 600-700 тысяч рублей.

6 мая 2024, 20:52
Татьяна Овсиенко. Фото: Россия-1
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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