Прохор Шаляпин обозвал Аллу Пугачеву "наглой теткой": Омерзение вызывает

Народная артистка СССР Алла Пугачева, уже два года проживающая за пределами России, продолжает оставаться в центре внимания на родине. Несмотря на своё длительное пребывание за границей певица не перестает следить за культурной жизнью в Москве. Так, Пугачева проявила интерес к участникам шоу "Голос", выразив симпатию к Георгию Русских и Анастасии Садковской, хотя победителем стал Богдан Шувалов.

Прохор Шаляпин прокомментировал недавние действия Аллы Пугачевой в беседе с прессой. По мнению певца, артистка специально поддерживала тех конкурсантов, которые не выиграли. Однако, как считает Прохор, она утрачивает влияние на общественное мнение.

"Уже надо забыть <...> об этой тетке наглой!", – сказал вокалист.

Прохор Шаляпин выразил раздражение по поводу постоянного внимания к Алле Пугачевой, предложив "перевернуть страницу" и оставить ее в покое. "У меня только омерзение вызывает все это", – возмутился певец. Он полагает, что 75-летняя артистка занимается самопиаром. Мол, она пытается остаться актуальной среди молодежи, комментируя итоги "Голоса".

Ранее Филипп Киркоров объяснил, почему Алла Пугачева решила покинуть родину пару лет назад. Певец убежден, что переезд его бывшей жены за границу не был продиктован общественно-политической позицией. Мол, все гораздо проще. Слова народного артиста России приводил женский журнал "Клео.ру".