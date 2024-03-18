Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет

Владимир Березин – легендарный советский и российский диктор, ведущий программ "Спокойной ночи, малыши!", "Доброе утро!" и "Время". 3 апреля ему исполнится 67 лет. Но он бодр, подтянут, атлетичен, чего и всем желает. Простой секрет он раскрыл для читателей женского журнала "Клео.ру" за кулисами российской музыкальной премии "Виктория".

"Не меньше двух раз в неделю я хожу тренироваться в фитнес-зал, – говорит Владимир Александрович. – Потом что если не буду этого делать, камера никогда не снимет меня красиво".

А каждое утро у Березина начинается с простой физической зарядки – он делает приседания и отжимания.

"Я отжимаюсь 25 раз, а приседаю три раза по 25, – рассказал ведущий. – При этом жестких диет я не придерживаюсь. Просто приучил себя не наедаться на ночь, вот и весь секрет".

И он прав – после 18 часов можно пить только травяной чай и воду. Напомним, нормальный вес человека – это та масса тела, при которой он имеет максимальные шансы быть здоровым и привлекательным внешне. Как говорят диетологи, идеальный вес можно рассчитать по формуле "рост в сантиметрах минус сто".