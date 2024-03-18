Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет

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Понедельник 18 марта

08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет 08:07Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт 00:04Где найти силы и уверенность для достижения целей: 5 вдохновляющих практик 20:49Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта 18:03Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей 16:45Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры 14:06Как полюбить себя и начать делать то, что нравится: советы ментора Казанцевой 14:01Благоприятные дни для стрижки на май 2024 года 12:08Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона 09:03Киркорову напророчили подлый поступок партнера и проблемы со здоровьем 07:02Лунный календарь посевной на май 2024 года 00:23Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру 00:14Сны об измене мужа: значение, толкование и психоанализ 20:29От Девы до Старухи: три лика Луны длиною в жизнь 15:02Члены британской королевской семьи, которые попробовали себя в шоу-бизнесе 12:34Сотрудники Кейт Миддлтон заявили, что не видели принцессу два месяца 10:37Топ-5 знаменитых актеров, которые так и не смогли покорить Голливуд 22:58Секреты идеального кулича: рецепт вкусного и влажного пасхального кулича 21:38Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову 17:42Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде" 17:32Жена Петросяна ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка 17:14Рецепт русских блинов: попробуйте сами — накормите остальных 16:15Федор Добронравов ушел со сцены до 2025 года после экстренной операции 15:50Дети Екатерины Климовой сократили общение с отцом после распада семьи 14:51Народная артистка СССР Ламара Чкония умерла в Грузии 13:02SHOT: счета компании Гарика Харламова заблокировали из-за отсутствия декларации 12:44Лунный денежный календарь на май 2024 года 12:07Александр Буйнов прячет от жены сюрпризы в подвале дома 10:43Сломавшая ногу Лариса Гузеева улетела из России в Израиль 09:54Заявлено о долге умершей Моргуновой: родне платить всю жизнь 09:38"Выглядит "фу": лысый Пригожин опорочил певицу при всем честном народе 09:22Отчим Мэтью Перри заявил, что он сблизился с матерью незадолго до своей смерти 08:38Благоприятные дни для зачатия в мае 2024 года 06:52Принц Гарри не хочет ехать на вечер памяти своей мамы Дианы из-за брата Уильяма 04:34Благоприятные дни для косметических процедур в мае 2024 года 03:27Звезды Голливуда, которые нашли свою любовь в зрелом возрасте 00:33Евгению Цыганову исполнилось 45 лет: вспоминаем самые яркие роли актера 00:08Всемирный день здоровья 2024 года: история и традиции праздника, популярные мероприятия 21:56"Основная опасность": Алла Пугачева оказалась связана с картой дьявола 19:40Ушел из жизни актер и каскадер из "Неуловимых мстителей" Виктор Жердев 18:02Получившая диагноз "рак кожи" супермодель Бринкли показала лицо после операции 17:03Цискаридзе назвал Большой и Мариинский театр самыми главными в мире 16:02Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна 15:37Райан Гослинг признался, что семья помогала ему готовить номер для "Оскара" 13:06Клара Новикова обрадовалась за ставшего отцом в третий раз Евгения Петросяна 12:02Павлу Воле — 45: звезда Comedy Club отмечает юбилей 10:39Светлаков публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении 10:21Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России 10:08Источник во дворце сообщил, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы 09:41Шарлиз Терон ошарашила поклонников неожиданным известием о замужестве
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Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет

Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет

Диктор назвал действенный рецепт.

Владимир Березин – легендарный советский и российский диктор, ведущий программ "Спокойной ночи, малыши!", "Доброе утро!" и "Время". 3 апреля ему исполнится 67 лет. Но он бодр, подтянут, атлетичен, чего и всем желает. Простой секрет он раскрыл для читателей женского журнала "Клео.ру" за кулисами российской музыкальной премии "Виктория".

"Не меньше двух раз в неделю я хожу тренироваться в фитнес-зал, – говорит Владимир Александрович. – Потом что если не буду этого делать, камера никогда не снимет меня красиво".

А каждое утро у Березина начинается с простой физической зарядки – он делает приседания и отжимания.

"Я отжимаюсь 25 раз, а приседаю три раза по 25, – рассказал ведущий. – При этом жестких диет я не придерживаюсь. Просто приучил себя не наедаться на ночь, вот и весь секрет".

И он прав – после 18 часов можно пить только травяной чай и воду. Напомним, нормальный вес человека – это та масса тела, при которой он имеет максимальные шансы быть здоровым и привлекательным внешне. Как говорят диетологи, идеальный вес можно рассчитать по формуле "рост в сантиметрах минус сто". 

18 марта 2024, 08:33
Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

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