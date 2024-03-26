Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке"

60-летняя певица Лолита Милявская, известная своими яркими выступлениями и скандальными поступками, недавно поделилась своими мыслями о последствиях участия в весьма обсуждаемом мероприятии – так называемой "голой вечеринке". Это событие, которое якобы организовала Анастасией Ивлеевой, вызвало широкий резонанс и негативные последствия для некоторых его участников, включая Лолиту. Например, артистка лишилась концертов. Ее попросту начали "отменять".

Певица подчеркнула, что несмотря на все произошедшее, ее отношения с Ивлеевой и другими знаменитостями, которые были на той вечеринке, например, Ксенией Собчак, остались прежними. Лолита отметила отсутствие каких-либо обид на Ивлееву, которая, по словам певицы, была одним из лиц мероприятия, но не организатором. По словам Милявской, все произошедшее стало следствием непредвиденного стечения обстоятельств.

Интересным фактом является то, что Лолита предприняла шаги, чтобы защитить свою маму от негативной информации о "голой вечеринке" и ее последствиях. Певица рассказала, что они с дочерью постарались изолировать ее от интернета и телевидения, чтобы скрыть новости об "отмене".