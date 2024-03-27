Известие о том, что популярный певец Валерий Меладзе стал впервые дедушкой, утром 27 марта облетело весь интернет. Артиста бросились поздравлять поклонники и пресса, однако новость о пополнении в семье Меладзе получила неожиданный поворот. Дочь певца Арина поделилась новыми подробностями в своем блоге.

Она объяснила, что снимок из роддома, который переполошил пользователей соцсети, не имеет никакого отношения к беременной сестре Софико. Девушка по-прежнему находится в ожидании малыша, а сама Арина сейчас учится на медика.

"Объяснение по прошлой истории. У меня сейчас проходит цикл по акушерству и гинекологии. Это просто дежурство", – рассказала Арина.





Таким образом, получается, что Валерий Меладзе все еще не стал дедушкой. Однако в ближайшее время, возможно, статус певца изменится. Ведь в феврале Софико выкладывала снимок с внушительно округлившимся животиком.

Напомним, Валерий Меладзе – счастливый отец шестерых детей. В первом союзе с Ириной на свет появились три дочери: Инга, Арина и Софико. Альбина Джанабаева родила артисту еще трех наследников – сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе обратился к поклонникам после смерти своего отца.