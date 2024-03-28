Опоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением

Вечер, который должен был быть наполнен музыкой и радостью для многих поклонников группы "Пикник", внезапно превратился в кошмар. События, развернувшиеся в "Крокус Сити Холл" 22 марта, оставили неизгладимый след в сердцах тех, кто стал свидетелем теракта, и тех, кто, по счастливой случайности, избежал этой участи.

Сергей Бурунов, известный российский актер, оказался в числе тех, кто мог стать очевидцем трагедии, но судьба распорядилась иначе. "Я там должен был быть," – с этими словами актер начал повествование о том вечере. Он поделился, что его связь с группой "Пикник" и предстоящим концертом была не только как у поклонника, но и как у друга музыкантов, благодаря посредничеству Сергея Светлакова.

Однако судьба распорядилась так, что Бурунов опоздал на начало концерта. Именно это опоздание и стало его спасением. Вместо ожидаемой музыки его встретили мигающие фары автомобилей и люди, спешащие на улицу. Быстрый звонок Сергею Светлакову раскрыл всю серьезность ситуации: выстрелы, эвакуация, паника.

Совет Сергея Светлакова "Стой где стоишь, а лучше вообще развернись" стал для Сергея Бурунова не просто дружеским предупреждением, но и спасением. В тот момент он осознал всю глубину произошедшего и то, как близко он оказался к опасности.

В теракте в "Крокус Сити Холл" погибли, согласно последним данным, 140 человек. Еще сотни человек пострадали.