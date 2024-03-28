Лужина выразила равнодушие к словам Пугачевой после теракта в "Крокусе"

В свете недавней трагедии, произошедшей в "Крокус Сити Холл" 22 марта, общественность и знаменитости выражают свои соболезнования и мысли по поводу ужасного события. Многие произнесли слова поддержки публично практически сразу после теракта. Однако народная артистка СССР Алла Пугачева, которая не раз делала заявления в Сети по той или иной теме, лишь спустя неделю решила высказаться. Ее слова, "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*", вызвали реакцию среди коллег и поклонников.

Лариса Лужина, откликнувшись на слова Пугачевой, подчеркнула универсальность человеческого горя и способность к сочувствию, которые присущи каждому, у кого есть душа и сердце. Она напомнила о том, что страшные события, лишающие жизни, данной Богом, вызывают естественную реакцию у людей, не зависимо от их мировоззрения или личных качеств.

В то же время, Лариса Лужина выразила равнодушие к мнению Аллы Пугачевой, отметив, что она давно перестала интересоваться взглядами исполнительницы "Миллиона алых роз". Ее совет общественности – не придавать слишком большое значение комментариям знаменитостей, особенно тем, кто выбрал путь эмиграции из России.

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