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Четверг 28 марта

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Понаровская объяснила, почему не посещает могилу Началовой

Понаровская объяснила, почему не посещает могилу Началовой

Ирина Понаровская до сих пор не может полностью осознать смерть Юлии Началовой.

В марте 2019 года российская музыкальная сцена потеряла одну из ярких звезд – Юлию Началову. Ушедшая в возрасте 38 лет певица оставила после себя не только творчество, но и глубокую печать в сердцах коллег и поклонников. Одной из тех, кто особенно остро пережил эту утрату, стала Ирина Понаровская – знаменитая исполнительница, для которой Юлия была не просто коллегой, но и чем-то гораздо большим.

Ирина Понаровская поделилась своими мыслями и чувствами относительно потери Юлии Началовой, описывая ее как свою "боль" и "печаль". Тем не менее, Понаровская призналась, что не чувствует, будто Юлия полностью ушла. Своими словами 71-летняя артистка отразила глубокую эмоциональную связь с ныне покойной коллегой: "Она – детеныш, у которого я научилась очень многому". Ирина восхищалась талантом Юлии, ее уникальным вокалом и способностью выражать эмоции через музыку. Это было для нее источником вдохновения и учения.

Понаровская также рассказала о концерте в Воронеже, который устроила в память о Юлии спустя недолгое время после трагедии. Очевидно, певица стремится сохранить память о дорогом человеке через музыку и искусство. Ирина подчеркнула свою любовь к Юлии словами: "Я никогда не была сопливой, я никогда не сюсюкалась, но ее любила сумасшедше".

Особенно трогательно Ирина Понаровская сказала о своем отношении к проявлениям скорби и памяти. Она отвергает публичные демонстрации горя, такие как фотографирование на фоне могилы, предпочитая внутренний диалог с ушедшей подругой. "Я не хожу на могилу. <...> Я свое плачу сама с собой и с ней. Она меня слышит", – говорит Ирина, подчеркивая личную природу своего скорбного процесса.

28 марта 2024, 15:50
Юлия Началова. Фото: YouTube / @OfficialJuliaN
Дмитрий Алексеев
Woman.ru✓ Надежный источник

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