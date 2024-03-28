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Четверг 28 марта

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Пугачева окончательно испортила отношение к себе словами о скорби после теракта

Пугачева окончательно испортила отношение к себе словами о скорби после теракта

Некоторые считают, что Алле Пугачевой следовало бы молчать и дальше.

Почти через неделю после террористического акта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" народная артистка СССР Алла Пугачева выразила свои мысли в социальных сетях. Однако ее комментарий не касался прямо трагедии и потери жизней, а был ответом на критику ее молчания по этому поводу. Звезда заявила, что истинная скорбь должна находиться в сердце, а не быть выраженной публично.

Это заявление вызвало недоумение, учитывая, что ранее Пугачева неоднократно делилась своими чувствами и соболезнованиями в социальных сетях, выражая поддержку близким, друзьям и коллегам, столкнувшимся с потерями или трудностями.

Отсутствие прямого упоминания о жертвах "Крокуса" и реакция на критику ее молчания вызвали негодование в интернете. Многие пользователи выразили мнение, что Пугачева могла бы сохранить молчание, чтобы не портить оставшееся уважение к себе.

Алла Пугачева. Фото: соцсети/ @alla_orfey

Эту точку зрения поддержал и президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков, который ожидал от певицы большего понимания и мудрости. Иншаков выразил разочарование в ее действиях, указывая на то, что события такого масштаба требуют немедленной и общей реакции сочувствия, что является нормой в современном обществе. Он подчеркнул, что скорбь можно и нужно выражать в любом месте, даже находясь за пределами своей страны.

28 марта 2024, 20:17
Алла Пугачева. Фото: YouTube / @user-xe3so1zf4w
Дмитрий Алексеев
Woman.ru✓ Надежный источник

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