Сергей Лазарев решил приостановить концертную деятельность

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев принял решение временно приостановить концертную деятельность. Об этом певец сообщил во время благотворительного марафона, организованного фондом Константина Хабенского.

Лазарев признался, что в преддверии своего дня рождения, который он отметит 1 апреля, его охватили сильные эмоции, справиться с которыми ему непросто. Артист ощущает острую необходимость в отдыхе и перезагрузке, чтобы восстановить душевное равновесие.

Несмотря на временный перерыв в гастрольном графике, поклонники Сергея Лазарева могут не беспокоиться. Певец пообещал вернуться на сцену уже в конце апреля и продолжить радовать публику своими выступлениями. Очевидно, что для артиста крайне важно находиться в хорошей эмоциональной форме, чтобы дарить зрителям качественные и искренние концерты.





Ранее Сергей Лазарев поделился своими чувствами и призывом к единению в скорби после теракта в "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта. Он напомнил о том, как много людей соединяет это место, ставшее свидетелем радости миллионов зрителей, и теперь – местом общего горя. Лазарев призвал не оставаться равнодушными к произошедшему, подчеркнув важность соболезнования и помощи в такие моменты.

Также Сергей Лазарев считает неправильной идею об отмене концертов после случившейся трагедии. По мнению артиста, музыка помогает многим людям в столь тяжелые времена выходить из депрессивных состояний.