Скончался актер сериала "Молодежка" Юрий Ваксман

Популярный актер Юрий Ваксман скоропостижно покинул этот мир. Заявление о кончине знаменитости сделал Ярославский ТЮЗ. На своей странице в блоге коллектив театра, где трудился Ваксман до 1992 года, выразил соболезнование.

"От нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, – сообщается в посте.

Причины смерти артиста неизвестны. Так же как место и время похорон. О том, где можно будет попрощаться с Юрием Ваксманом, вероятно, будет сообщено позже.

Актер родился в Тирасполе. После школы начал обучение в театральном институте в городе Воронеже. Сразу после учебного заведения Ваксман стал частью труппы Ярославского ТЮЗа. Коллеги отмечают, что он выбрал их театр, только открывшийся на тот момент, среди пяти разных предложений.

Кроме того, Юрий Михайлович был актером и одним из основателей Ярославского камерного театра с 1994 года. Позже он открыл киностудию "Ярсинема", которая до сих пор функционирует и помогает приезжающим в город деятелям кино проводить съемки. Например, нашумевший сериал "Слово пацана" был снят при помощи детища Ваксмана.

За свою жизнь артист сыграл больше сотни ролей в кино и на сцене театров. Однако популярность он получил, исполнив роль отца одного из главных героев в сериале "Молодежка".