Алла Пугачева эффектно попрощалась с Галкиным*: "Береги себя"

Известная российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню. Эту композицию исполнительница назвала "Береги". Примадонна поет о разлуке и расставании с любимым человеком. Многие подумали, что таким образом Алла Пугачева эффектно попрощалась с Галкиным*.

"Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Где-то далеко, далеко. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги. Ты береги себя и даже на ладони Бога", – спела артистка.

Ночью 29 марта новая песня Примадонны появилась на всех музыкальных площадках. О том, что Алла Борисовна записала новый трек, накануне рассказал друг Пугачевой, композитор Андрей Мусин. Он сообщил, что артистка решила спеть о грустном, причем в дуэте. Как оказалось, песню она разделила с неким Женей Моисеевым, о котором пока мало что известно. Сообщается, что, возможно, мужчина проживает в Штатах.

О новой песне ранее высказывались музыкальные промоутеры. Так, Сергей Лавров озвучил предположение, что Пугачева снова взялась за старое и продвигает молодых исполнителей на сцену. По мнению Сергея, Примадонна заработала на этом дуэте баснословный гонорар в десятки миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что осунувшаяся Алла Пугачева заговорила о трагедии спустя пять дней. Она выложила снимок, на котором ее с трудом узнали поклонники. Некоторые посчитали, что этими словами певица окончательно испортила к себе отношение.

* Признан иноагентом на территории России.