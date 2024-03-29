Игорь Николаев сделал громкое заявление о разводе с Проскуряковой: "Мы стараемся справляться"

Популярный российский исполнитель Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова обменялись кольцами 13 лет назад. Артист был невероятно влюблен в коллегу по сцене и называл ее своей музой и вдохновительницей. Однако эти отношения многие изначально считали ненадежными, ссылаясь на разницу в возрасте между мужем и женой. Юлия младше Игоря на 23 года.

Вот и недавно общественность снова начала бурно обсуждать разлад в звездной семье. Кто-то и вовсе заявлял, что Николаев собрался разводиться с супругой. Долгое время артист игнорировал слухи, однако сейчас решил поставить точку в этом вопросе и навсегда закрыть эту тему.

"Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью", – сделал громкое заявление о своем "разводе" Николаев.

В семье все замечательно, и ни о каких разногласиях и речи быть не может, дал понять исполнитель хита "Выпьем за любовь!". Супруги вместе воспитывают дочь, которая, как и родители, грезит сценой. Вероника учится в музыкальной школе, а отец помогает ей на этом пути.

"Я учу дочь всё успевать в музыкальной школе. Это большие нагрузки для ребенка. Тем не менее мы стараемся справляться", – рассказал певец.

Ранее Николаев показал трогательные снимки в честь своего 64-летия.