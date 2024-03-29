Оксана Самойлова нашла способ оправдаться за "ворованное" стихотворение поэта: "Я написала"

На днях модель Оксана Самойлова выложила в своем блоге трогательный ролик. На кадрах она с дочкой Леей пронзительным голосом читает стихи об отношениях детей и родителей. Поклонники пришли в восторг от творчества звезды. Ведь девушка в соцсетях сообщила: "Месяц назад мы написали стихотворение".

Однако позже выяснилось, что автор строк – поэт Стас Власов. На блогера тут же обрушился шквал хейта. Самойлову обвинили в том, что она украла произведение и выдает его за свое.

Впрочем, сама Оксана нашла способ оправдаться за "ворованное" стихотворение. Она заявила, что и не думала присваивать себе чужие строки. Ведь она написала "мы сочинили", подразумевая под этим себя и поэта. Несмотря на то, что всю работу проделал автор, она придумала идею, считает многодетная мама.

"Я не выдавала ничего за свое. Я написала конкретно: „Мы написали стихотворение“ и имела в виду – написали стихотворение для этого рилса под заказ", – заявила модель.

Она добавила, что не запрещает поэту также публиковать произведение у себя. Впрочем, и сам Стас Власов подтвердил версию блогера. По его словам, Оксана обратилась к нему несколько месяцев назад и заплатила за работу.





Даже выяснив все обстоятельства произошедшего, поклонники не успокоились. Они нашли другой повод покритиковать жену репера Джигана. Комментаторы заявили, что блогер испортила произведение своим неумелым чтением. По словам подписчиков, Самойловой нужно поучиться актерскому мастерству.

Ранее стало известно, что Джиган с супругой планируют стать родителями в пятый раз.