Собчак уверена, что Пугачева не станет иноагентом

В последнее время в России возникли новые дискуссии вокруг статуса Аллы Пугачевой, вызванные ее недавними публичными заявлениями. Певица на протяжении недели не высказывалась о теракте в "Крокус Сити Холл", а потом заявила, что скорбеть нужно не напоказ, а в душе, хотя ранее артистка нередко выражала сочувствие и поддержку разным людям в популярной соцсети. Вместе с тем народная артистка СССР проявила свое сочувствие к народу Таджикистана в ответ на сообщение коллеги Манижи, которая призвала народ не обвинять в случившейся трагедии всех таджиков (ворвавшиеся в концертный зал террористы являются гражданами Таджикистана).

На днях глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием признать Аллу Пугачевой иноагентом, после чего материалы были перенаправлены в Министерство юстиции для дальнейшего рассмотрения.

Тем не менее, телеведущая Ксения Собчак выразила уверенность, что Алла Пугачева не получит статус иноагента, аргументируя это значимостью и масштабом личности певицы для России. Собчак подчеркнула, что, в отличие от других лиц, получивших данный статус из-за политически активной позиции, Алла Борисовна не делала радикальных или явно политически окрашенных заявлений. Источник своих предположений Ксения не раскрыла, но подчеркнула, что среди прочих лиц, официально признанных иноагентами, были те, кто действительно высказывался на политические темы.