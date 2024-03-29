Волочкова публично унизила влюбленного поклонника: "Фу"

Новость о том, что 35-летний Григорий Иващенко сделал предложение Анастасии Волочковой, на прошлой неделе разлетелась мгновенно. Многие порадовались за балерину, которая никогда не была в официальном браке, и замерли в ожидании скорой свадьбы. Однако история получила неожиданный поворот. И не ответившая лично своему поклоннику танцовщица высказала все, что думает об Иващенко, в своем блоге.

Судя по гневным высказываниям в адрес парня, его выходка сильно задела Анастасию. Звезда заявила, что не собирается замуж за Григория. Она обвинила артиста в том, что он пытается прославиться на имени, которое эпатажная артистка создавала таким трудом.

"Подарил на своем мероприятии в ресторане какие-то стекляшки спонсорские, устроив таким образом дешевую клоунаду. И прося меня везде его пиарить. Фу, позорище", – публично унизила Волочкова влюбленного в нее поклонника.

Анастасия отметила, что она лишь однажды пригласила Иващенко с помощницей к себе, чтобы обсудить некий проект, который оказался "неинтересным и постным". Также она поддержала исполнителя, посетив его мероприятие. Больше никаких взаимоотношений между ними не было, написала экс-прима Большого театра. Настя подчеркнула, что когда она встретит достойного своей персоны мужчину: заботливого, благородного и порядочного, она обязательно выведет его в свет.

Ранее стало известно, что поклонники Анастасии Волочковой разгромили театр Кадышевой. Балерина сообщила, что возместила все расходы.