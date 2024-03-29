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Пятница 29 марта

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Жуков потерпел неудачу в борьбе за музыкальные права песен "Руки вверх!"

Жуков потерпел неудачу в борьбе за музыкальные права песен

Судебное разбирательство по фонограммам "Руки вверх!" завершилось поражением Сергея Жукова.

В известном музыкальном деле, связанном с правами на популярные композиции коллектива "Руки вверх!", Сергей Жуков, который выступает не только в роли исполнителя, но и продюсера, потерпел поражение в судебном разбирательстве. Спор касался прав на использование фонограмм композиций группы, в числе которых были такие известные треки, как "Ну где же вы, девчонки", "Я не отдам тебя никому" и "Дома не сиди". Претензии были направлены против музыкального издательства "Джем" и Андрея Маликова, который раньше был продюсером этой музыкальной группы.

Московский городской суд вынес вердикт не в пользу Жукова и Алексея Потехина, который также является бывшим членом группы. Они добивались аннулирования соглашения о передаче эксклюзивных прав на фонограммы и выдаче эксклюзивной лицензии на их использование. Однако аргументы музыкантов не нашли поддержки у суда, который пришел к выводу о ключевой роли Маликова в создании и финансировании данных композиций.

Важным аспектом решения стало то, что суд учел длительный период времени – 20 лет, в течение которого истцы не предпринимали шагов для оспаривания правоотношений, которые сложились между сторонами. Это стало одной из причин отказа в удовлетворении их требований.

Это решение следует за аналогичным вердиктом, вынесенным Симоновским районным судом Москвы в предыдущем году.

29 марта 2024, 15:49
Сергей Жуков. Фото: YouTube/@FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
РИА Новости✓ Надежный источник

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