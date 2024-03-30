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Суббота 30 марта

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Просто и вкусно: готовим ленивую пасту "Мак энд чиз"

Просто и вкусно: готовим ленивую пасту

Макароны с сыром отлично подойдут для семейного обеда или ужина в кругу друзей.

Ленивая паста "Мак энд чиз" – простое и вкусное блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков и много времени на приготовление. Макароны с сыром – идеальный вариант для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких сытным и аппетитным обедом или ужином, не прилагая при этом больших усилий.

Для приготовления этой пасты вам понадобятся всего несколько ингредиентов: твердый сыр, крем-сыр, макароны, молоко, соль и перец. Твердый сыр необходимо натереть на крупной терке, а затем смешать с крем-сыром и сухими макаронами в глубокой форме для запекания. Далее нужно залить все молоком так, чтобы оно полностью покрыло макароны, посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить томатную пасту для дополнительного аромата и цвета.

Запекать пасту следует в разогретой до 180 °С духовке в течение 30 минут. После этого блюдо необходимо хорошо перемешать, чтобы сыр равномерно распределился по всей массе макарон.

Ленивая паста "Мак энд чиз" получается невероятно нежной, сливочной и ароматной. Сочетание твердого сыра и крем-сыра придает блюду особую пикантность и насыщенный вкус, а молоко делает текстуру пасты мягкой и воздушной.

Макароны с сыром отлично подойдут для семейного обеда или ужина в кругу друзей. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или овощам. Ленивая паста "Мак энд чиз" обязательно понравится всем любителям сытной и вкусной еды, которые ценят простоту и быстроту приготовления.

30 марта 2024, 09:28
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

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