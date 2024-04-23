В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Булгур: универсальный гарнир на любой вкусБулгур: универсальный гарнир на любой вкус Погода на июнь 2024 в Москве и Московской областиПогода на июнь 2024 в Москве и Московской области Психолог дала дельные советы по избавлению от страхаПсихолог дала дельные советы по избавлению от страха Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги ПрилучногоМуцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного

Лента новостей

Вторник 23 апреля

22:12В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя 21:41Модные мужские стрижки 2024 года: обзор актуальных трендов и советы по выбору прически 20:52Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю 20:09Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой 19:25Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену 18:55"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом 17:29Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве 16:54Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош 16:15Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения 14:44Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть" 13:55Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности 12:01Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой 11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа" 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность в глазах: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество
1370
800
true

В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя

В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя

Ален Делон серьезно болен.

Дочь легендарного актера кино из Франции, Алена Делона, опубликовала в соцсетях фотографию своего отца, который сражается с несколькими тяжелыми недугами. 88-летний артист, который сегодня уже не похож на себя прежнего, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, среди которых – онкологическое заболевание диффузной лимфомы и болезнь Альцгеймера. Кроме того, в 2019 году актер пережил сложный период после двойного инсульта. Делон ранее выражал поддержку идее эвтаназии, рассматривая ее как предпочтительный для себя выход.

Ален Делон. Фото: соцсети

Как известно, сейчас звезда проживает на своем просторном имении под названием Души, где за его здоровьем пристально следят сыновья. Они взяли на себя ответственность ограничивать контакты своего тяжело больного отца с дочерью. Конечно, неспроста.

В семье Алена Делона разгорается спор относительно вопросов наследства: согласно завещанию, половина актерского достояния предназначена для его дочери, в то время как другая половина должна быть равномерно распределена между его двумя сыновьями – Аланом-Фабьеном и Энтони. Наследница выражает недовольство по поводу ухода, который ее братья оказывают их общему отцу, указывая на их недостаточное внимание к его состоянию.

23 апреля 2024, 22:12
Ален Делон. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю

Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю
Кто виноват в том, что Алла Пугачева вынуждена проживать старость вдали от родины?

Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой

Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова высказалась о технике известной спортсменки.

Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену

Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену
МакSим в очередной раз находится в творческом отпуске из-за восстановления после продолжительной болезни и лечения от алкоголизма.

"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом

"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом
Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года.

Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве

Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве
Певец Александр Медведев, более известный как Шура, в недавнем интервью поделился своими мыслями и чувствами относительно семьи, личной жизни и перспективы отцовства.

Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош

Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош
Никита Кологривый продолжает сниматься в кино, несмотря на общественное порицание.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?