В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя

Дочь легендарного актера кино из Франции, Алена Делона, опубликовала в соцсетях фотографию своего отца, который сражается с несколькими тяжелыми недугами. 88-летний артист, который сегодня уже не похож на себя прежнего, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, среди которых – онкологическое заболевание диффузной лимфомы и болезнь Альцгеймера. Кроме того, в 2019 году актер пережил сложный период после двойного инсульта. Делон ранее выражал поддержку идее эвтаназии, рассматривая ее как предпочтительный для себя выход.





Как известно, сейчас звезда проживает на своем просторном имении под названием Души, где за его здоровьем пристально следят сыновья. Они взяли на себя ответственность ограничивать контакты своего тяжело больного отца с дочерью. Конечно, неспроста.

В семье Алена Делона разгорается спор относительно вопросов наследства: согласно завещанию, половина актерского достояния предназначена для его дочери, в то время как другая половина должна быть равномерно распределена между его двумя сыновьями – Аланом-Фабьеном и Энтони. Наследница выражает недовольство по поводу ухода, который ее братья оказывают их общему отцу, указывая на их недостаточное внимание к его состоянию.