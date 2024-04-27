Анита Цой собирается открыть собственный завод

Пока все радуются фамильными украшениями и бриллиантами, Анита Цой по-настоящему горда семейными рецептами солений. Несколько лет назад певица корейского происхождения открыла у себя современную кухню, на которой вручную маринует овощи, выращенные на собственном огороде. Помогают звезде эстрады два опытных повара. Однако Анита не ожидала, что ее семейные засолки так понравятся россиянам. За прошлый год певица продала почти 37 тысяч банок и решила, что пора расширяться.

Теперь Цой планирует открыть собственный завод по производству солений. Она заявила, что на предприятии работа станет автоматизированной, а количество продукции увеличится в разы.

"Встал вопрос о появлении завода с профессиональным оборудованием. С его открытием количество банок вырастет в двадцать раз", – похвасталась успехами знаменитость.

В тестовом режиме производство запустят уже этим летом. Если все пойдет по плану, то завод начнет работать в полную силу, поделилась планами Анита. Она также заявила, что расширит ассортимент. Планируется, что помимо корнишонов и любимого многими кимчи, появится заправка для борща, хренодер и острые перцы.

Ранее сообщалось, что Анита Цой планирует устроить личную жизнь своего сына. Певица выдвинула ряд требований к избраннице своего наследника.