Стало известно о состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой: "Нельзя сказать, что все хорошо"

Уже несколько лет самая популярная актриса 70-х прошлого века Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера. Звезда находится под постоянным наблюдением, но порадовать улучшениями ее состояния родные пока не могут. Певица Татьяна Найник, которая вышла замуж за сына Тереховой, рассказала, в каком состоянии сейчас актриса.

"Нельзя сказать, что все хорошо. Главное, более-менее стабильно. Улучшений ждать не приходится – заболевание такое. Но мы на связи", – заявила экс-солистка "ВИА Гры".

Найник также отметила, что отношения с сыном Маргариты у нее сейчас напряженные. Некоторое время назад Александр оставил жену и уехал за границу. Когда вернется и вернется ли вообще, мужчина уточнять не стал, впрочем, как и подавать развод. Несмотря на неурядицы с супругом, Татьяна не бросает свекровь.

Напомним, первые симптомы Альцгеймера у Тереховой появились больше 10 лет назад. Тогда у актрисы возникли легкие пробелы в памяти, она стала забывчивой и рассеянной. Однако со временем ее состояние усугублялось, и теперь звезда советских фильмов, можно сказать, не встает с постели и перестала признавать в окружающих ее людях родных. Дочь актрисы Анна отмечала, что ей важно, чтобы мама прожила как можно дольше.

Ранее сообщалось, что популярный актер Домогаров может завершить карьеру из-за серьезных проблем с позвоночником.