Жена Газманова сообщила о вернувшемся тяжелом заболевании: "Опять выживать"

Жена Олега Газманова активно ведет социальные сети. Со своими поклонниками она делится практически всем, в том числе, как справляется с разными трудностями, с которыми сталкивается в жизни. Марина Муравьева-Газманова рассказывает, как ей удается не унывать в трудные времена. Так, сегодня стало известно о тяжелом недуге Марины, который опять вернулся.

Дизайнер поделилась, что много лет страдает от невыносимых головных болей. Она уже привыкла справляться со своим заболеванием и продолжает жить, даже преодолевая те неудобства, которые доставляет ей болезнь.

"Моя мигрень – девица жесткая, ее так просто не унять. Сегодня пожаловала. Обычным ранним утром чувствую, что гвоздь забивают в висок. А значит опять выживать", – поэтично высказалась о заболевании жена шоумена.

Супруга Газманова рассказала, что, как только ощущает боль, сразу берется за свой режим. Дисциплина важна во всем: в еде, в чувствах и эмоциях, поделилась Марина. Она отмечает, что если этого не делать, то вслед за мигренью ее настигнет и депрессивное расстройство.

Муравьева-Газманова заявила, что борьба с этим недугом дается ей тяжело. Особенно если учитывать, что в этот период боль усиливается от всего: музыки, запахов, яркого солнца.

Ранее Олег Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию.