Киркоров объяснил, почему Пугачева покинула Россию

Два года назад Максим Галкин* покинул Россию, а вслед за ним в Израиль переехали Алла Пугачева и их дети. Этот шаг вызвал множество вопросов среди публики, поскольку артистка являлась одной из самых любимых артисток на родине.

Филипп Киркоров высказал свое мнение по поводу переезда знаменитой певицы и ее откровенных заявлений. По его словам, решение Аллы Пугачевой уехать не было обусловлено политическими причинами. Основным мотивом для переезда стала поддержка ее нынешнего супруга, заверил певец.

Киркоров также добавил, что, несмотря на кажущуюся негативность, в глубине души Алла Борисовна все еще хранит теплые воспоминания о прошлом. Он уверен, что она продолжает ценить хорошие моменты, которые у них были.

В прошлом Киркоров не раз предлагал Пугачевой перебраться в Европу, оформив гражданство Болгарии, но артистка, по словам певца, не стремилась получить паспорт другой страны. Мол, она всегда отвергала такие предложения, подчеркивая свою приверженность российским корням. Алла Борисовна говорила: "Нет, я русская".

Брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой продлился 10 лет – с 1994 по 2005 год. Но уже в 2001-м народная артистка СССР встретила юмориста Максима Галкина*, за которого вышла замуж в 2011-м. Он стал ее пятым мужем.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.