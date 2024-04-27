Алена Кравец раскрыла простую диету для идеальной фигуры

"Я со студенческой поры остаюсь в одном весе, - уверяет Алена. – Могу носить вещи, которые носила в 19 лет. Но это – постоянная работа над собой и самоограничения". Кравец не ест мучное и сладкое, не пьет газировку. Кроме того звезда сообщила, что уже давно открыла для себя интервальное голодание, которое включает периоды питания и голода. За счет чего и удается достичь оптимальных результатов. Это медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приема пищи, сменяющихся периодами без ограничений приема. "Восемь часов в день я ему все, что хочу, а 16 часов организм отдыхает", – сообщила Кравец.

Интервального голодания придерживаются так же Лариса Долина, Ани Лорак и Валерия. При такой строгой диете прием пищи заканчивается в 15 часов, после чего допускается только вода или травяной чай без сахара. При такой диете можно потерять от 3% до 8% в течение 8-12 недель.



