5 веселых фильмов с Сергеем Светлаковым

12 декабря Сергей Светлаков отмечает день рождения. Свой артистический опыт звезда "Нашей Раши" зарабатывал, что называется, в полях. Опыт участия в КВН, съемки в юмористических шоу и роли в комедийных фильмах принесли Светлакову невиданную популярность и известность.

За первыми успехами в качестве капитана команды КВН последовала работа с "Уральскими пельменями". Сергей Светлаков – один из создателей проекта Comedy Club на ТНТ. Большой успех пришел к артисту после работы в шоу "Прожекторперисхилтон" на Первом канале. Несколько лет Светлаков работал на СТС.

За плечами Сергея Светлаков большая фильмография. Наша редакция собрала самые веселые фильмы с участием актера.

1. Елки (2010)

По сюжету фильма в 11 российских городах в канун Нового года происходит нечто необыкновенное: героев, которые попали в самые странные обстоятельства, спасает чудо. Чудо шести рукопожатий. Теория, согласно которой каждый человек на Земле знает любого другого, помогает героям фильма. Сергей Светлаков играет Евгения – простого парня, душевность которого помогает ему встретить свою любовь.





2. Наша Russia. Яйца судьбы (2010)

Фильм, снятый по мотивам одноименного юмористического шоу. В закрученном сюжете про непреодолимую разницу между бедными и богатыми жителями столицы Сергей Светлаков играет несколько уже знакомых ролей: начальника Леонида, Ивана Дулина, бомжа Сифона, Славика, Снежану Денисовну, Николая Лаптева, Сергея Белякова.





3. Горько (2013)

Сюжет фильма незамысловат: молодожены решают провести две свадьбы, чтобы все были довольны. Одна – для родителей, вторая – для себя. Но происходит какой-то "сбой в матрице", и каким-то образом два разноплановых события соединяются в одно. Светлаков в этом фильме играет роль приглашенного "звездного" ведущего на свадьбу.





4. Жених (2016)

Комедийный фильм с участием Сергея Светлакова рассказывает о том, как в день 9 мая немец Гельмут приезжает в Россию свататься к русской девушке Алене. Ирония ситуации заключается в том, что на сватовство приходит бывший муж Алены Анатолий, которого и играет Светлаков.





5. Джунгли (2012)

В фильме Александра Войтинского Сергей Светлаков играет архитектора Гущина, который после знакомства с прекрасной девушкой женится на ней. После трех лет совместной жизни у пары наступает известный кризис. Гущин предлагает жене отправиться в путешествие, чтобы наладить отношения. Супруги уезжают в тропики, но случайно попадают на необитаемый остров. Там-то и начинаются все самое интересное.



