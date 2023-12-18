Как распознать безответственного мужчину

Образ настоящего мужчины в фильмах – брутальный, сильный и готов спасать мир и зарабатывать миллионы. Но в реальной жизни не все так идеально. Мужчины – обычные люди, иногда они устают, не всегда в хорошем настроении и могут даже приболеть. Но все-таки одно из самых важных качеств в каждом мужчине – его ответственность. А что, если рядом с вами безответственный мужчина? Его можно распознать по нескольким фразам.





Иногда можно заметить, что ваш избранник периодически использует следующие фразы для оправдания:

Я не виноват . Главная фраза для того, чтобы снять с себя всю ответственность за происходящее.

Я не знал этого . Так мужчина делает вид, что не понимал, какие будут последствия.

У меня нет времени . Это акцент на том, что ваш мужчина слишком занят, чтобы заниматься вашими неважными делами.

Уже поздно это делать. Так мужчина оправдывается, когда не хочет менять ситуацию и спешить.



Конечно, если мужчина один раз сказал вам одну из этих фраз, не стоит бить тревогу. А вот если на каждую вашу просьбу он находит отговорку, то стоит задуматься, хотите ли вы быть с таким человеком.

В отношениях важно замечать, если партнер манипулирует вами. Иначе отношения с безответственным мужчиной могут принести много негативных эмоций и ссор. Прислушивайтесь к себе, но все-таки не стройте идеальный образ мужчины, так как таких людей просто не бывает. Главное, чтобы вам было комфортно рядом с ним.