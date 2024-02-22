Дерматолог Лукашева назвала способы омоложения кожи вокруг глаз

Один из самых выразительных и притягательных участков лица – на уровне глаз. Мы смотрим на него при общении, поэтому первые признаки возрастных изменений в этой области становятся заметны окружающим

Женский журнал "Клео.ру" узнал у специалиста, как добиться омоложения. Дерматолог, косметолог, врач-эксперт клиники "Семейная", кандидат медицинских наук Наталья Николаевна Лукашева перечислила основные проблемы кожи вокруг глаз и способы их коррекции.





1. Мимические морщины в наружных уголках глаз по типу "гусиных лапок"

Возникают оттого, что сокращается круговая мышца глаза, тянет за собой кожу, и та собирается в складки. Сперва морщины отмечаются только при мимике (улыбка, смех), затем могут носить постоянный характер и присутствовать в покое.

Золотым стандартом в профилактике и коррекции таких морщин являются инъекции препаратов ботулотоксина в данную область. Есть ряд противопоказаний к данной процедуре, но в целом методика безопасна и очень эффективна. По популярности среди косметологических процедур занимает лидирующие позиции.





2. Сниженный тонус кожи век и мелкая сеть морщин вокруг глаз

Возникают в результате нарушения увлажненности кожи, снижения выработки коллагена и эластина с возрастом, негативного влияния таких негативных факторов внешней среды, как ультрафиолет, синий свет экранов, загрязнения окружающей среды, некачественная вода, нерациональный уход за кожей и прочее. В данном случае будут эффективны инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты, коллагена, плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP- терапия).

Комбинация гиалуроновой кислоты с витаминами, антиоксидантами, аминокислотами, пептидами в препарате не только восстановит гидрорезерв кожи, но будет усиливать антиэйдж эффект.

Инъекции препаратов коллагена стимулируют синтез собственных новых коллагеновых волокон в коже за счет стимуляции фибробластов, улучшения высвобождения различных факторов роста клеток. В результате курса процедур препаратов коллагена изменяется качество кожи, она становиться более гладкая и упругая.





При наличии противопоказаний к коллагенотерапии или мезотерапии можно с успехом использовать PRP-терапию, которая подразумевает под собой введение в кожу собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами. Для получения такой плазмы используются специально созданные пробирки. Из тромбоцитов плазмы, введенной в кожу, высвобождаются многочисленные факторы роста, которые запускают процесс обновления кожи. Одним из преимуществ данной методики является минимум противопоказаний.

Для коррекции незначительных изменений периорбитальной области могут использоваться химические пилинги, специально разработанные для кожи вокруг глаз. За счет отшелушивания поверхностного слоя эпидермиса улучшается цвет и микрорельеф кожи, запускается процесс ее омоложения.





При более выраженных изменениях прибегают к микроигольчатой rf-терапии или фракционному лазерному воздействию. Контролируемая травма кожи при воздействии данных методик позволяет запустить процесс обновления кожи и улучшить её качественные характеристики, убрать дряблость, морщины. Часто в отношении таких методик можно услышать понятие "безоперационная блефаропластика".

На практике для достижения желаемого анти-эйдж эффекта необходимо прибегать к сочетанию нескольких методик.

3. Темные круги под глазами

Если причина темных кругов под глазами – нарушение работы лимфодренажной системы глаза и застой лимфы, что также может сопровождается и отечностью в данной области, то эффективными будут такие аппаратные процедуры, как микротоковая терапия, фотобиомодуляция желтым светом, а также инъекционная мезотерапия препаратами с лимфодренажным эффектом.

Если причина темных кругов под глазами – пигментация с отложением пигмента меланина в коже, то для ее коррекции используются мезотерапия, фракционный лазер, фотоомоложение.





Если причиной темных кругов под глазами является возрастное истончение подкожного жира и просвечивание через него круговой мышцы глаза, то эффективной будет контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

4. Формирование так называемых грыж нижнего и верхнего века, когда происходит выпячивание глазничного жира под кожу

Выглядит это как стойкие мешки в области век. Принципиальным решением данной проблемы является операция блефаропластика, при которой хирургически убирают эти грыжевые выпячивания.

Но если вы не можете решиться на операцию или есть противопоказания к ней, полезным будет курс мезотерапии препаратов с лимфодренажным эффектом, который будет способствовать их меньшей визуализации за счет оттока жидкость из жировой ткани. Скомуфлировать грыжевые выпячивания нижних век поможет коррекция носослезной борозды филлерами.

И, конечно, стоит отметить что любая из вышеописанных методик будет носить более выраженный эффект, если правильно подобран домашний уход для зоны вокруг глаз.