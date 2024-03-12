Отношения на расстоянии: здоровая ли это история?

Возможно ли построить отношения на расстоянии и есть ли у них шанс на счастливое будущее? О сценариях развития событий с "Клео.ру" поговорила Перукуа – музыкант, композитор, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

Сценарий №1: отношения изначально зародились на расстоянии

В современном мире нередки истории, когда партнеры находят друг друга в интернете, но не могут встретиться вживую, поскольку проживают в разных городах или странах. Конечно, это очень красиво – найти в сети человека, который разделяет ваши ценности, мысли, мировосприятие. Это открывает окно возможностей для очень гармоничных отношений.





С другой стороны, это может стать ловушкой для вашего ума. Часто случается, что такие отношения длятся годами, партнеры безумно влюблены друг в друга, но до реальных встреч дело так и не доходит. Из-за этого постепенно выстраивается мир иллюзий, который становится страшно разрушать .

В итоге отношения либо остаются виртуальными, либо на ментальном уровне загоняются к таким высотам перфекционизма, что при переходе в офлайн не выдерживают встречи с реальностью. Очень легко быть идеальным (или идеальной), когда вы не видитесь с партнером вживую, а просто переписываетесь или периодически разговариваете по телефону. Но в настоящей жизни все совсем по-другому. И далеко не факт, что ваши ожидания совпадут с реальностью.

Отношения – это встреча любви. В любви порождается жизнь, а это возможно только в реальности. Поэтому, если вы познакомились онлайн, то очень важно не впадать в иллюзии, а как можно скорее устроить физическую встречу. Так вы сможете понять, действительно ли это любовь.

Сценарий №2: отношения перешли из реальных в дистанционные

Бывают случаи, когда сначала партнеры встречаются в реальном мире, но потом отношения становятся дистанционными. Например, если один из партнеров уехал работать в другой город или страну.





Дальнейшее развитие событий во многом зависит от самой пары. Партнеры самостоятельно решают, что им делать в такой ситуации. Зачастую люди понимают ограничения реального мира, но не могут долго жить в разлуке , поэтому ищут любые возможности для встречи. К примеру, приезжают друг к другу на выходные или праздники. Длительность разлуки партнеры тоже определяют сами. У одних есть желание и возможность встречаться раз в неделю, у других – раз в месяц, а кто-то может не видеться еще дольше.

Но здесь важно понимать один нюанс. В физике существует понятие "усталость материала": если сгибать и разгибать проволоку в течение некоторого времени, то рано или поздно она сломается сама. То же самое происходит и в отношениях на расстоянии: у партнеров постепенно накапливается усталость от разлуки и редких встреч, а это зачастую приводит к расставанию.

Что в итоге?

Все люди рождены для реальной, а не виртуальной личной жизни . Мы познаем любовь через физическое присутствие партнера, ощущение его тела, прикосновения, интимную близость. Без этого трудно представить гармоничные отношения. Никакой виртуальный мир не сможет заменить эту тонкую и бесконечно красивую передачу любви.

Конечно, порой жизнь бросает нам вызовы вынужденных расставаний. Если срок разлуки приемлем для вашей пары, то она только укрепляет и освежает ваши отношения, делает их более ценными. Периодическое нахождение вдалеке друг от друга бывает полезным. Это очень мощный импульс для развития пары и роста любви.