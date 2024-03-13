Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Несколько лет назад чемпионка Камила Валиева попала в крупный скандал. Во время Олимпийских игр в 2022 году в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенное вещество триметазидин. Спортсменка добилась разрешения продолжать участие в соревнованиях, но заняла лишь 4 место, хотя многие пророчили ей победу.

Недавно громкий скандал получил новый поворот. Стало известно, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение спортивного арбитражного суда не только возмутило общественность, но и спровоцировало новую волну обсуждений.

На днях, как писали "Клео.ру", о ситуации с допинг-пробой фигуристки высказалась знаменитая тренер Татьяна Тарасова. В эфире программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым она заявила, что спортсмен не может принять какую-либо пилюлю от доктора, как предполагают некоторые. По ее мнению, таблетку своему подопечному может дать только тренер.

Такие громкие слова не остались незамеченными многими, в том числе Этери Тутберидзе. Тренер России по фигурному катанию высказалась в социальных сетях и назвала слова Тарасовой "намеренной клеветой и ложными обвинениями". Кроме того, Тутберидзе призвала коллегу извиниться. Тренер заявила, что не намерена объяснять случившееся возрастом, хотя ей бы хотелось проигнорировать эту ситуацию.

"Видимо, границы дозволенного совсем утеряны", – возмутилась тренер в социальных сетях.