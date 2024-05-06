"Позорище полное": юная звезда "Ворониных" сокрушается, что осталась не у дел

Сериал "Воронины" возобновляется на канале СТС под новым названием "Костя-Вера". В обновленной версии примут участие все ключевые актеры. Но создатели продолжения истории не стали приглашать Марию Ильюхину. На роль дочери Кости и Веры нашли замену в лице 22-летней Карины Орловой.

Ильюхина восприняла решение создателей сериала как предательство, ведь ее даже поставили в известность о разработке нового проекта. В интернете ходят слухи, что причиной замены могли стать недавние роды актрисы, из-за чего у нее, предположительно, не было времени на съемки. Но Ильюхина заверила, что готова работать.

Некоторые связывают изменения в актерском составе с отсутствием у Марии актерского образования, учитывая, что в новых сериях особое внимание планируется уделить персонажу дочери, требующему широкого диапазона актерских умений.

Мария Ильюхина выразила свое недовольство по поводу выбора Орловой для роли: она раскритиковала решение и выразила сомнение в профессионализме новой актрисы. "Позорище полное", – высказалась Маша. Также 20-летняя звезда "Ворониных" подчеркнула, что ее коллеги по сериалу не оказали ей поддержки в этой ситуации.

"Даже не написал никто", – сокрушается юная актриса, оставшаяся не у дел.

Мария посвятила сериалу "Воронины" десять лет своей жизни, поэтому считает, что лучше всех знает свою роль. Ее особенно расстроило, что ей не сообщили о замене. Однако по информации источников, Ильюхина была приглашена на пробы для нового проекта "Костя-Вера", где после участия стало ясно, что для роли взрослой Маши нужна другая исполнительница. При этом уточняется, что новый сериал является не продолжением "Ворониных", а отдельным спин-оффом с принципиально новой идеей.