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Орбакайте придумала хитрый план, как нажиться на россиянах: "Я вам спою еще"

Орбакайте придумала хитрый план, как нажиться на россиянах:

Певица планирует вернуться на Родину с концертами.

Масштабный гастрольный тур Кристины Орбакайте по регионам России сорвался в марте. Артистка смогла спеть лишь в Санкт-Петербурге и Москве, но и эти выступления закончились скандалом. Гости рассказывали, что в попытке заработать побольше зрителей посадили на стулья так тесно, что нечем было дышать, концерт начался с задержкой из-за опоздания певицы, а микрофон постоянно выключался.

После провального шоу в столице Кристина сбежала обратно в Штаты. В связи с чем многие эксперты заявили, что вряд ли дочь Примадонны захочет вернуться. 

После этого Орбакайте объявила концертный тур по городам США и Канады. Однако, вероятно, за океаном творчество Кристины оплачивается не так высоко, поэтому звезда снова засобиралась в Россию.

"Начать свое корпоративное турне по России Орбакайте планирует с музыкального фестиваля в Кремлевском дворце – 1 июня, в честь Дня защиты детей", – сообщает источник. 

Кроме того, Орбакайте придумала хитрый план, который поможет ей нажиться на россиянах. Исполнительница хита "Пьяная вишня" собирается давать закрытые концерты. Ценник поднялся: если раньше артистка просила за свои песни 4,5 миллиона рублей, то теперь придется отдать за концерт дочери Аллы Пугачевой на миллион больше. 

Впрочем, некоторые догадывались, что исполнительница скоро вернется. На прошлой неделе она намекнула поклонникам о своих планах в соцсетях. 

"Я вам спою еще на бис", – написала фразу из песни своей матери артистка. 

Ранее сообщалось, что Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму. 

6 мая 2024, 14:02
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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