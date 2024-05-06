Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Звезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант ЖириновскогоЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского Гид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаровГид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаров Как снизить уровень сахара в крови быстро и эффективноКак снизить уровень сахара в крови быстро и эффективно Скандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную суммуСкандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную сумму

Лента новостей

Понедельник 6 мая

12:04Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть 11:53Гороскоп на июль 2024 года для женщины Лев 11:53Шнуров врезал Билану в эфире популярного шоу: "Нет, значит нельзя" 11:06Романтичная татуировка Давы довела до слез Ольгу Бузову 10:19Жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде: "Украла мужа" 09:33Даниил разносит кофе, Полина нянчит собак: Виторган не может смотреть, как живут внуки в Израиле 08:52Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус 04:30"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова 00:1167-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене 18:10За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила 14:25Тысячелистник: лечебные свойства и применение в народной медицине 12:05Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной 09:07Модные платья на лето 2024: тренды и тенденции 06:09Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху 00:40Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола 18:15Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь 14:27Гороскоп на июль 2024 года для женщины Рак 10:28Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти! 10:25Гороскоп для женщины Близнецы на июль 2024 года 04:51Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон 01:28Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной 22:00Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! 21:17Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе 20:24Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу 19:40Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни 18:47Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала 17:28Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба! 16:49У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать 16:12Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну 15:15Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей 14:48В Москве найден мертвым актер и режиссер Вадим Григорьев 14:47Волочкова оправдалась за пост, в котором обматерила поклонников: "Проспалась" 13:36Знаменитую песню SHAMAN перепели на латышском языке 12:59Роковая ошибка: Бузовой предрекли скорый закат карьеры из-за ее поступка 11:16Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью 10:37Ивлеева впервые прокомментировала скандал после «голой» вечеринки 10:10Собчак закатила истерику из-за разоблачительного видео о Пугачевой: "Это фейк" 09:26Ольгу Бузову лишили главных номинаций Премии "МУЗ-ТВ": "Там ей и место" 09:21Гороскоп для женщины Телец на июль 2024 года 08:41Прохор Шаляпин предъявил новую женщину и шокировал поклонников: "Мое сердце занято" 04:50Регина Тодоренко разделась перед камерой: жаркое фото слили в Сеть 02:31Финики: польза и вред для здоровья 01:21Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент 22:02"Собирается запеть": оскандалившаяся Ивлеева готовится сменить амплуа 21:03"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 20:32"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений 19:38Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием 18:47Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности 17:29"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой 16:43Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия
1370
800
true

Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть

Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть

Пара вместе уже два года. Они воспитывают сына Микаэля.

В прокат вышла комедия "Неприличные гости" с Павлом и Зепюр Прилучными, Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой в главных ролях. Вдохновившись страстной парой Павла и Зепюр (Дмитрий и Лина), женский журнал "Клео.ру" составил топ советов, помогающих зажечь огонь даже в самом постылом браке. Сохранение страсти и влечения друг к другу требует усилий и внимания со стороны обоих супругов.

Проявляйте внимание

Банальный, на первый взгляд, совет, который еще никого не подводил. Даже если вам кажется, что внимание и страсть никак не связаны, вы ошибаетесь. Внимание не только про то, чтобы слушать и слышать друг друга, но и про интерес к мелочам. Внимание друг к другу поможет как выразить свою любовь и заботу, так и лучше узнать супруга. Лайфхак от героев Зепюр и Павла Прилучных: в качестве эксперимента, попробуйте дополнять и заканчивать фразы друг за другом. Например, ваша вторая половинка начинает предложение, а вы заканчиваете его мысль. Интересно будет посмотреть, совпадают ли ваши мысли и ощущения.

Поддерживайте друг друга во всех начинаниях  

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

Попробуйте больше интересоваться увлечениями партнера, узнайте, что ему нравится. При идеальном раскладе можно даже попробовать заняться новым хобби вместе. Если же у вас нет времени и сил, предлагаем взять пример с остроумной Зепюр (Лина): если ваш мужчина решил заняться спортом на свежем воздухе, посидите рядом на скамейке и понаблюдайте за прохожими. Так что, совмещаем приятное с полезным – проводим время вместе и поддерживаем супруга в его начинаниях.

Больше общайтесь

Если вам кажется, что вы и так слишком много времени проводите вместе, но хотите попробовать данный совет, можно последовать примеру Павла и Зепюр (Дмитрий и Лина) и подружиться с соседями. Кроме того, общение с семейной парой позволит взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможно, ваш брак и так полон страсти, просто вы этого не замечаете.

Не бойтесь перемен и обновлений

Чтобы в вашем браке сохранялись страсть и влечение, не бойтесь перемен. Стремитесь к личному росту, развитию отношений и поиску новых способов укрепления близости. Можно освоить новую профессию, переехать в новую квартиру, сменить имидж. Так, вы каждый раз будете открываться друг для друга с новых сторон. Будьте открыты к новым возможностям и опыту, и страсть точно не угаснет.

Разнообразьте рутину

Разнообразие – ключ к успеху. Старайтесь привносить в рутину что-то интересное: спонтанно отправьтесь в путешествие или отодвиньте все дела и сходите на романтическое свидание. Советуем проводить больше свободного времени вместе на свежем воздухе, начиная с пикников и заканчивая велосипедными прогулками. Также рекомендуем по-новому посмотреть на домашние вечера, ведь это может быть не только семейный ужин, но и, например, настольные игры с друзьями, кулинарные эксперименты и многое другое. Как сказала героиня Зепюр Прилучной: "Когда в отношениях есть доверие, любые эксперименты только улучшают их". 

6 мая 2024, 12:04
Павел Прилучный. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Феликс Грозданов
Клео.ру• Требует проверки

Шнуров врезал Билану в эфире популярного шоу: "Нет, значит нельзя"

Шнуров врезал Билану в эфире популярного шоу: "Нет, значит нельзя"
Исполнители не смогли сойтись во мнении.

Романтичная татуировка Давы довела до слез Ольгу Бузову

Романтичная татуировка Давы довела до слез Ольгу Бузову
Певица и блогер набили парные тату, когда были в отношениях.

Жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде: "Украла мужа"

Жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде: "Украла мужа"
Накануне Агата похвасталась, что "отбила" алименты у бывшего супруга.

Даниил разносит кофе, Полина нянчит собак: Виторган не может смотреть, как живут внуки в Израиле

Даниил разносит кофе, Полина нянчит собак: Виторган не может смотреть, как живут внуки в Израиле
84-летний актер старается помогать родственникам деньгами.

Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус

Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус
Гарик танцевал с девушкой, которая невероятно похожа на бывшую жену.

"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова

"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова
У Марии Шукшиной особое отношение к некоторым работам прославленных режиссеров.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу