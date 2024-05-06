Разнообразие и перемены: Брутян и Прилучный рассказали, как сохранить страсть

В прокат вышла комедия "Неприличные гости" с Павлом и Зепюр Прилучными, Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой в главных ролях. Вдохновившись страстной парой Павла и Зепюр (Дмитрий и Лина), женский журнал "Клео.ру" составил топ советов, помогающих зажечь огонь даже в самом постылом браке. Сохранение страсти и влечения друг к другу требует усилий и внимания со стороны обоих супругов.

Проявляйте внимание

Банальный, на первый взгляд, совет, который еще никого не подводил. Даже если вам кажется, что внимание и страсть никак не связаны, вы ошибаетесь. Внимание не только про то, чтобы слушать и слышать друг друга, но и про интерес к мелочам. Внимание друг к другу поможет как выразить свою любовь и заботу, так и лучше узнать супруга. Лайфхак от героев Зепюр и Павла Прилучных: в качестве эксперимента, попробуйте дополнять и заканчивать фразы друг за другом. Например, ваша вторая половинка начинает предложение, а вы заканчиваете его мысль. Интересно будет посмотреть, совпадают ли ваши мысли и ощущения.

Поддерживайте друг друга во всех начинаниях





Попробуйте больше интересоваться увлечениями партнера, узнайте, что ему нравится. При идеальном раскладе можно даже попробовать заняться новым хобби вместе. Если же у вас нет времени и сил, предлагаем взять пример с остроумной Зепюр (Лина): если ваш мужчина решил заняться спортом на свежем воздухе, посидите рядом на скамейке и понаблюдайте за прохожими. Так что, совмещаем приятное с полезным – проводим время вместе и поддерживаем супруга в его начинаниях.

Больше общайтесь

Если вам кажется, что вы и так слишком много времени проводите вместе, но хотите попробовать данный совет, можно последовать примеру Павла и Зепюр (Дмитрий и Лина) и подружиться с соседями. Кроме того, общение с семейной парой позволит взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможно, ваш брак и так полон страсти, просто вы этого не замечаете.

Не бойтесь перемен и обновлений

Чтобы в вашем браке сохранялись страсть и влечение, не бойтесь перемен. Стремитесь к личному росту, развитию отношений и поиску новых способов укрепления близости. Можно освоить новую профессию, переехать в новую квартиру, сменить имидж. Так, вы каждый раз будете открываться друг для друга с новых сторон. Будьте открыты к новым возможностям и опыту, и страсть точно не угаснет.

Разнообразьте рутину

Разнообразие – ключ к успеху. Старайтесь привносить в рутину что-то интересное: спонтанно отправьтесь в путешествие или отодвиньте все дела и сходите на романтическое свидание. Советуем проводить больше свободного времени вместе на свежем воздухе, начиная с пикников и заканчивая велосипедными прогулками. Также рекомендуем по-новому посмотреть на домашние вечера, ведь это может быть не только семейный ужин, но и, например, настольные игры с друзьями, кулинарные эксперименты и многое другое. Как сказала героиня Зепюр Прилучной: "Когда в отношениях есть доверие, любые эксперименты только улучшают их".