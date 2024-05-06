Юрий Лоза распек Филиппа Киркорова за показуху: За что ему дали "народного"?

В недавнем интервью певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал Филиппа Киркорова, подчеркнув различие между творческим вкладом и исполнительским мастерством. По словам Лозы, его личные достижения охватывают широкий спектр творчества, включая написание песен, книг, пьесы и даже сценария к фильму, что позволяет ему гордиться своей работой. В то время как Киркоров, считает композитор, в основном известен как исполнитель чужих произведений.

Юрий Лоза также затронул тему самопроекции Киркорова в обществе, указывая на то, что певец стремится к выделению среди прочих за счет самоназначенных титулов и изображения себя как "короля" поп-сцены. Он упомянул, что за этим стоит не только сам Филипп, но и целая команда маркетологов, которые работают над его имиджем.

Касаясь вопроса о звании Народного артиста, Юрий Лоза выразил недоумение по поводу критериев, по которым Филипп Киркоров был удостоен этого звания.

"Мне же звания не дали, а ему дали. Но за что ему дали? Что народного делал Киркоров, что он для народа сделал?" – возмутился автор песни "Плот".



По мнению Юрия Лозы, он сам заслуживает подобного признания за свой весомый вклад в культуру, в отличие от самоназванного поп-короля, чья деятельность, по его словам, больше направлена на самопиар и показуху.

В этом контексте Лоза высказался о поездке Киркорова в Донбасс, назвав ее скорее показной акцией для привлечения внимания, чем искренним желанием помочь. В этом контексте он упомянул других людей, которые помогают без лишнего шума и пиара.

Юрий Лоза представляет себя как человека народа и акцентирует различия между собой и Филиппом Киркоровым не только в артистическом аспекте, но и в подходе к своей роли и взаимодействии с обществом.