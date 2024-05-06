"Вы не понимаете!": Ани Лорак была вынуждена врать долгое время

В шоу "Маска" одна из участниц особенно привлекла внимание аудитории и жюри своим исполнением в образе Кота. Этот персонаж, отличающийся необычным внешним видом и тяжелым костюмом весом в 30 килограммов, принадлежал, как выяснилось, Ани Лорак. Несмотря на физические неудобства и трудности, которые испытывала артистка во время съемок, она смогла дойти до финала благодаря своему таланту и харизме.

Удивление вызывало у коллег на проекте, почему звезда решила принять участие в таком необычном амплуа. Например, Дима Билан, который сам когда-то выступал в шоу "Маска", задался вопросом о мотивации артистки.

Во время финального голосования Кот чуть не потерял равновесие и был близок к тому, чтобы покинуть сцену из-за усталости. Однако поддержка коллег помогла артистке остаться перед камерами.

В недавнем интервью Ани Лорак рассказала, что работа в таком костюме была весьма сложной задачей. Она призналась в физической усталости и том, что каждое выступление требовало от нее значительных усилий. Несмотря на это, певица с гордостью заявила о достигнутых результатах и сравнила свое второе место в шоу "Маска" с успехом на песенном конкурсе "Евровидение" в 2008 году, когда она завоевала серебро.

После окончания проекта Ани Лорак с облечением осознала, что сложный этап завершился. Она также отметила, что участие в шоу стало для нее серьезным испытанием не только физически, но и морально, в том числе потому, что она была вынуждена скрывать свое участие от близких.

"Как я это выдержала, как я на это согласилась? Три месяца жить в условиях абсолютного вранья… вы не понимаете, что это такое!" – пожаловалась певица.



Участие Ани Лорак в шоу "Маска" стало не только проверкой ее артистических способностей, но и личностным вызовом, который она успешно преодолела, показав свою профессиональную устойчивость и творческий потенциал.