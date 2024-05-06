Стало известно о состоянии сбитого машиной актера "Улиц разбитых фонарей"

5 мая популярный актер сериалов про полицейских попал в страшное ДТП. 44-летний Александр Майоров угодил под автомобиль в Северной столице России. Звезда "Тайны следствия" решил пересечь оживленную трассу не по пешеходному переходу, однако на середине пути, поняв, что машины не собираются останавливаться, он рванул обратно и был сбит на полном ходу Subaru.

Водитель машины, под колесами которой оказался знаменитость, сообщил, что некоторое время Майоров был без сознания, а когда пришел в себя, то собирался покинуть место происшествия.

К счастью, на вызов быстро подъехала "неотложка" и забрала травмированного шоумена в больницу. Состояние шоумена тяжелое, заявляют медики. Поэтому сейчас врачи делают все возможное в отделении реанимации.

"Два перелома костей правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга", – сообщает источник о диагнозе звезды.

Оказалось, что и водитель, совершивший наезд, не самый добропорядочный участник дорожного движения. Только за четыре месяца текущего года на нем числится восемь штрафов, в том числе за слишком быструю езду.

Ранее стало известно, что в дорожно-транспортное происшествие попала 67-летняя Любовь Казарновская. Она рассказала, что спокойно гуляла возле своего дома и ощутила мощный удар в спину, из-за чего рухнула на тротуар.