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Врачи сообщили о состоянии Носкова, госпитализированного из-за пневмонии

Врачи сообщили о состоянии Носкова, госпитализированного из-за пневмонии

Николай Носков находится в медучреждении уже несколько дней.

Народный артист России Николай Носков был срочно доставлен в больницу в пятницу, 3 мая. Согласно последним данным от медицинского персонала, артист располагается в пульмонологическом отделении, сообщает Пятый канал. Он находится в состоянии средней тяжести, уточняет издание.

Николай Иванович столкнулся с острым респираторным заболеванием, которое привело к развитию правосторонней пневмонии. В процессе лечения у 68-летнего певца возникли дополнительные осложнения, включая тромбоэмболию мелких артерий легких.

Кроме того, ситуацию осложняет наличие нескольких хронических заболеваний, которые артист приобрел после перенесенного инсульта несколько лет назад. Это добавляет сложности в процесс его восстановления.

Напомним, что в 2017 году Николай Носков уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем, когда был госпитализирован с тромбом и инсультом. После этого случая он прошел через длительный период реабилитации и даже вернулся к музыкальной деятельности, хотя и не смог полностью восстановить свое здоровье.

Ранее супруга Николая Носкова рассказывала, что у музыканта отмирают клетки мозга. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

6 мая 2024, 16:43
Николай Носков. Фото: YouTube / @ups54NN
Дмитрий Алексеев
Пятый канал✓ Надежный источник

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