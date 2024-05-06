Врачи сообщили о состоянии Носкова, госпитализированного из-за пневмонии

Народный артист России Николай Носков был срочно доставлен в больницу в пятницу, 3 мая. Согласно последним данным от медицинского персонала, артист располагается в пульмонологическом отделении, сообщает Пятый канал. Он находится в состоянии средней тяжести, уточняет издание.

Николай Иванович столкнулся с острым респираторным заболеванием, которое привело к развитию правосторонней пневмонии. В процессе лечения у 68-летнего певца возникли дополнительные осложнения, включая тромбоэмболию мелких артерий легких.

Кроме того, ситуацию осложняет наличие нескольких хронических заболеваний, которые артист приобрел после перенесенного инсульта несколько лет назад. Это добавляет сложности в процесс его восстановления.

Напомним, что в 2017 году Николай Носков уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем, когда был госпитализирован с тромбом и инсультом. После этого случая он прошел через длительный период реабилитации и даже вернулся к музыкальной деятельности, хотя и не смог полностью восстановить свое здоровье.

Ранее супруга Николая Носкова рассказывала, что у музыканта отмирают клетки мозга. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".