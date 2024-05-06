Больше не секрет: почему на самом деле поссорились Харламов и Масляков

Известный российский комик Гарик Харламов начал свою карьеру в Клубе веселых и находчивых (КВН), где выступал за команду "Незолотая молодежь". В этой команде также играли Тимур Батрутдинов, Дмитрий Грачев и другие нынешние резиденты Comedy Club.

Однако во время работы в команде произошел инцидент, который привел к его уходу. В недавнем интервью Вячеславу Манучарову продюсер Диана Тевосова рассказала, что тогда Харламов организовал выступление без ведома команды и руководства, что стало причиной серьезного конфликта.

В результате этого инцидента руководство приняло решение продолжить участие в КВН без Гарика, несмотря на его значительный вклад в успехи команды. "Александр Васильевич [Масляков] вызвал нас и сказал <...> что Харламова не будет в игре", – рассказала Тевосова.

После этого Гарик Харламов перешел в Comedy Club, где его карьера продолжила развиваться. Вскоре к нему присоединились и другие участники КВН Однако Диана Тевосова отказалась присоединиться к новому проекту, мотивируя это низким качеством юмора в шоу.

Ранее стало известно о воссоединении Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук. Артист выложил в социальную сеть видео, на котором запечатлен вместе с возлюбленной в машине. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".