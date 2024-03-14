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Четверг 14 марта

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"Основная опасность": Алла Пугачева оказалась связана с картой дьявола

Несмотря на то, что Примадонна на сегодняшний день не живет в России, интерес к ней и ее успеху не утихает.

Алла Пугачева – яркая и величественная личность с песнями, которые знают от мала до велика. Что предопределило ее жизненную судьбу и почему сейчас все сложилось так, как сложилось? Об этом читателям женского журнала "Клео.ру" рассказывает нумеролог Ирина Лидерман.

Алла Борисовна Пугачева родилась 15.04.1949 

Ее числу рождения соответствует аркан дьявола, что символизирует двойственность. У человека есть талант, который делает его заметным и ярким, он выделяется на фоне остальных, это настоящая душа компании, которая притягивает противоположный пол как магнит. Однако в жизни могут прослеживаться некоторые манипуляции и привязанности.

 Фото: Youtube / @novaya-volna

У людей, кто родился в этот день, ни одно жизненное событие не проявляется просто так. Все люди приходят с определенной миссией – или что-то привнести, или чему-то научить. Поэтому тем, кто родился 15 числа, как Пугачева, следует нести добро и проявлять заботу о других. Например, через благотворительность, отдавать свои знания и время нуждающимся. Можно открывать школы для детей и взрослых, например, по вокалу и исполнительскому искусству. В случае Аллы Борисовны это надолго продлило бы ее молодость, дало новые силы и помогло бы стать настоящей легендой.

Фото: Youtube / @zharamedia

Здоровье 

Так как у нашей героини в матрице три единицы, мы делаем из этого вывод, что Алла Пугачева по характеру – очень терпеливая, однако под партнера не прогнется – скорее, сама создаст возможность им поуправлять.

По здоровью можно выделить следующие проблемные зоны – щитовидная и поджелудочная железа, толстый кишечник, двенадцатиперстная кишка, сердечные заболевания, склонность к панкреатиту и аллергиям, печень, суставы. Могут проявляться неявные проблемы в иммунитете, нервной системе, мочеполовой системе, гормональном фоне – это те области, на которые указывают цифры в матрице.

Фото: Youtube / @novaya-volna

При этом можно отметить красоту тела. При наличии двух четверок это легко – такой женщине, как Пугачева, можно не сидеть на диетах, все равно красота сохранится надолго.

Карьера и финансы

Основная опасность 15 – это зацикленность на своих удовольствиях, деньгах, пороках – этих людей можно называть посланцами дьявола, если они не начнут работать над собой. Наиболее подходящие для Аллы Борисовны Пугачевой, помимо творчества, сферы деятельности: связанные с деньгами, эзотерика и духовные практики, PR, продажи.

Что касается денежного аспекта – у Аллы Борисовны четыре цифры в столбце, который отвечает за материальную обеспеченность. Это означает, что часто основная цель жизни у таких людей, как Пугачева, – это много заработать. Другое дело, как мы видим на фоне последних событий – не терять сердце и добропорядочность.

Отношения

В семейных отношениях у нашей героини одна цифра в строке семьи. Это говорит о том, что создание семьи – воля случая, особой предрасположенности у нее к ней не было.

В любовных отношениях мы смотрим диагональ, где у Аллы Борисовны четыре цифры. Они сигнализируют, что близость Пугачевой необходима постоянно либо сексуальную энергию необходимо переводить в творческую.

Фото: Youtube / @zharamedia

Однако в другой диагонали, которая отвечает за духовность тоже много цифр, это говорит о том, что может возникать конфликт внутри человека – плоть и дух важно обучить сотрудничеству.

Примадонне обязательно помнить о кармических знаках, которые мешают продвижению по жизни – у Аллы Борисовны Пугачевой это 19.

14 марта 2024, 21:56
Фото: Youtube / @novaya-volna
Редакция «Клео»
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