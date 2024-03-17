Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей

Вместе с книжным сервисом Литрес женский журнал "Клео.ру" составил подборку книг со счастливыми финалами.

"Достать дракона, поймать корону", Надежда Мамаева





Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Надежда Мамаева с детства создавала свой мир при помощи слов – выдуманные истории помогали ей сбегать от унылой действительности. Но, когда пришло время выбирать профессию, одержало верх второе увлечение – Надежда обожала биологию и мечтала стать врачом. А еще – она грезила о путешествиях. Когда биолого-химический факультет был окончен, а Россия оказалась изучена от Кавказа до Северного полярного круга, пришло время дать волю способности создавать сюжеты. За годы писательской практики за ней закрепился статус молодого и талантливого автора приключенческого фэнтези. На этот раз героиня книги – фрейлина императрицы, которую насильно выдают замуж за принца. Казалось бы, банальная мечта всех девочек – наконец-то сбылась! Но героиня совсем этому не рада. Ведь ее жизнь полна неразрешимых проблем. И предстоящее замужество – одна из них. Но ведь когда-то всё действительно должно быть как в сказке!

"Убийства во Флит-хаусе", Люсинда Райли





Люсинда Райли начинала свой творческий путь как актриса – она сыграла множество ролей на BBC. По ее словам, писательство помогло ей справиться с болезнью, из-за которой пришлось завершить телевизионную карьеру. В этом романе слабое здоровье – одна из необходимых линий сюжета. Дело в том, что погиб мальчик, страдающий эпилепсией. Поначалу кажется, что это обычный несчастный случай, но, всё глубже погружаясь в обстоятельства дела, полиция обнаруживает, что мальчик принимал лекарства, на которые у него сильная аллергия. Сомнения окончательно рассеиваются, когда происходит еще одно убийство. Удастся ли найти виновного, который настолько хорошо знает жертв, что может управлять их ежедневными привычками?

"Добыча", Таня Джеймс





Таня Джеймс – американский автор индийского происхождения. В своих книгах она возвращается в прошлое своей родной страны – так она маркирует свою национальную идентичность и даёт читателям возможность погрузиться в удивительный мир экзотики, который дорог ей самой. В этом романе она воссоздаёт события далёкого прошлого. На дворе – Индия XVIII века. Верхушку страны захватило увлечение наукой и механическими чудесами, популярными в Европе. Юный резчик по дереву Аббас и французский изобретатель Люсьен Дю Лез создали рычащего механического тигра. Эта игрушка должна стать частью коллекции Типу Султана. Однако этому плану не суждено сбыться – в город вторгаются англичане и увозят тигра в свою страну. Аббас отправляется вслед за своим творением. На пути его ждут невероятные приключения, а Европа, как кажется поначалу, совсем не готова принять его.

"Оружейный остров", Амитав Гош





Амитав Гош – индийский интеллектуал. Он получил блестящее европейское образование, преподавал в Гарварде, много писал для ведущих мировых изданий на социально-политические и культурные темы. Свой опыт автор вложил в этот роман, который критики назвали "ноосферным" из-за убеждения, что каждый из нас влияет на окружающий мир своими мыслями и поступками. Все герои – скитальцы, которых, как кажется поначалу, мало что объединяет. Торговец редкими книгами Дин, который начинает вынужденное путешествие по ключевым культурным центрам современного мира. Пия – американка бенгальского происхождения, которая забыла о своих корнях. Типу – делец, который знает, как современность влияет на наше представление о взрослении. Рафи – современный добряк, желающий помочь всем и каждому. Итальянка Чинта – связующее звено для всех персонажей, у каждого из которых – своё приключение длинною в жизнь, которая неизбежно приводит к пониманию себя и своего места в этом мире.

"Серебряные облака", Эли Макнамара





Английская писательница Эли Макнамара начала писать, когда поняла, что в ее памяти скопилось предостаточно уютных историй, которые вполне могут стать основой для рассказов. Она стала выкладывать их на открытые интернет-площадки и стала получать положительные отзывы. Это поддержало ее и вдохновило на написание романов. Герои этого произведения целиком и полностью преданы переменчивой английской погоде. Во всяком случае Скай, которая устраивается на работу метеорологом в маленький портовый городок Сент-Феликс. Именно здесь ей придётся столкнуться с необычным явлением – странным поведением облаков, не описанным ни в одном справочнике. Возможно, все дело в… магии. Ведь пророчество ведьмы о гибели города может многое объяснить. Для того, чтобы спасти своё новое место жизни героине предстоит погрузиться в местные тайны, стать свидетельницей необъяснимых чудес и даже встретить свою любовь.

