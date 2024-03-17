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Воскресенье 17 марта

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Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей

Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей

Сюжет становится не только занимательным, но и терапевтичным, если завершается всеобщим счастьем и благоденствием. Это вселяет оптимизм и дает надежду на лучшее.

Вместе с книжным сервисом Литрес женский журнал "Клео.ру" составил подборку книг со счастливыми финалами.

"Достать дракона, поймать корону", Надежда Мамаева

Фото: пресс-служба Литрес

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Надежда Мамаева с детства создавала свой мир при помощи слов – выдуманные истории помогали ей сбегать от унылой действительности. Но, когда пришло время выбирать профессию, одержало верх второе увлечение – Надежда обожала биологию и мечтала стать врачом. А еще – она грезила о путешествиях. Когда биолого-химический факультет был окончен, а Россия оказалась изучена от Кавказа до Северного полярного круга, пришло время дать волю способности создавать сюжеты. За годы писательской практики за ней закрепился статус молодого и талантливого автора приключенческого фэнтези. На этот раз героиня книги – фрейлина императрицы, которую насильно выдают замуж за принца. Казалось бы, банальная мечта всех девочек – наконец-то сбылась! Но героиня совсем этому не рада. Ведь ее жизнь полна неразрешимых проблем. И предстоящее замужество – одна из них. Но ведь когда-то всё действительно должно быть как в сказке!

"Убийства во Флит-хаусе", Люсинда Райли

Фото: пресс-служба Литрес

Люсинда Райли начинала свой творческий путь как актриса – она сыграла множество ролей на BBC. По ее словам, писательство помогло ей справиться с болезнью, из-за которой пришлось завершить телевизионную карьеру. В этом романе слабое здоровье – одна из необходимых линий сюжета. Дело в том, что погиб мальчик, страдающий эпилепсией. Поначалу кажется, что это обычный несчастный случай, но, всё глубже погружаясь в обстоятельства дела, полиция обнаруживает, что мальчик принимал лекарства, на которые у него сильная аллергия. Сомнения окончательно рассеиваются, когда происходит еще одно убийство. Удастся ли найти виновного, который настолько хорошо знает жертв, что может управлять их ежедневными привычками?

"Добыча", Таня Джеймс

Фото: пресс-служба Литрес

Таня Джеймс – американский автор индийского происхождения. В своих книгах она возвращается в прошлое своей родной страны – так она маркирует свою национальную идентичность и даёт читателям возможность погрузиться в удивительный мир экзотики, который дорог ей самой. В этом романе она воссоздаёт события далёкого прошлого. На дворе – Индия XVIII века. Верхушку страны захватило увлечение наукой и механическими чудесами, популярными в Европе. Юный резчик по дереву Аббас и французский изобретатель Люсьен Дю Лез создали рычащего механического тигра. Эта игрушка должна стать частью коллекции Типу Султана. Однако этому плану не суждено сбыться – в город вторгаются англичане и увозят тигра в свою страну. Аббас отправляется вслед за своим творением. На пути его ждут невероятные приключения, а Европа, как кажется поначалу, совсем не готова принять его.

"Оружейный остров", Амитав Гош

Фото: пресс-служба Литрес

Амитав Гош – индийский интеллектуал. Он получил блестящее европейское образование, преподавал в Гарварде, много писал для ведущих мировых изданий на социально-политические и культурные темы. Свой опыт автор вложил в этот роман, который критики назвали "ноосферным" из-за убеждения, что каждый из нас влияет на окружающий мир своими мыслями и поступками. Все герои – скитальцы, которых, как кажется поначалу, мало что объединяет. Торговец редкими книгами Дин, который начинает вынужденное путешествие по ключевым культурным центрам современного мира. Пия – американка бенгальского происхождения, которая забыла о своих корнях. Типу – делец, который знает, как современность влияет на наше представление о взрослении. Рафи – современный добряк, желающий помочь всем и каждому. Итальянка Чинта – связующее звено для всех персонажей, у каждого из которых – своё приключение длинною в жизнь, которая неизбежно приводит к пониманию себя и своего места в этом мире.

"Серебряные облака", Эли Макнамара

Фото: пресс-служба Литрес

Английская писательница Эли Макнамара начала писать, когда поняла, что в ее памяти скопилось предостаточно уютных историй, которые вполне могут стать основой для рассказов. Она стала выкладывать их на открытые интернет-площадки и стала получать положительные отзывы. Это поддержало ее и вдохновило на написание романов. Герои этого произведения целиком и полностью преданы переменчивой английской погоде. Во всяком случае Скай, которая устраивается на работу метеорологом в маленький портовый городок Сент-Феликс. Именно здесь ей придётся столкнуться с необычным явлением – странным поведением облаков, не описанным ни в одном справочнике. Возможно, все дело в… магии. Ведь пророчество ведьмы о гибели города может многое объяснить. Для того, чтобы спасти своё новое место жизни героине предстоит погрузиться в местные тайны, стать свидетельницей необъяснимых чудес и даже встретить свою любовь. 

17 марта 2024, 18:03
Фото: freepik.com /@freepik
Редакция «Клео»
Клео.ру✓ Надежный источник

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