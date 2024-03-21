Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью

72-летний кинорежиссер Алексей Учитель был официально женат лишь однажды. С Кирой Саксаганской он прожил 30 лет, потом пара рассталась. В результате этих отношений появился на свет единственный сын шоумена – Илья. После этого у режиссера был роман с Юлией Пересильд, который он тщательно скрывал. А теперь деятель кино и вовсе встречается со своей студенткой из ВГИК Софьей Мелединой.

Девушка младше Алексея на 46 лет. У них подрастает двухлетняя дочь. В общество свою 26-летнюю возлюбленную Учитель выводил всего один раз – в конце прошлого года.

Несколько дней назад режиссер посетил премьеру кинокартины "Летучий корабль", над которой работал его наследник. На красной дорожке Учитель позировал один. Все подумали, что шоумен в очередной раз оставил избранницу дома, но позже девушку с ребенком на руках заметили среди зрителей.

Меледина, судя по всему, не хотела быть замеченной на мероприятии. Она обошла прессу, прошмыгнула в зал и заняла свое место. Однако журналисты ее узнали.

Напомним, премьера фильма "Летучий корабль" прошла 19 марты. На экраны кинотеатров лента должна выйти 21 марта. Работа Ильи Учителя несколько раз оказывалась в центре скандала из-за актеров, которые покинули Россию. Прямо перед премьерой из титров вырезали имена двух популярных актеров.