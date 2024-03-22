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Пятница 22 марта

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Ольге Бузовой в гостях у шамана настучали в бубен

Ольге Бузовой в гостях у шамана настучали в бубен

Звезда рассказала эту историю у себя в блоге.

Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась в отпуск. На этот раз знаменитость выбрала не теплый берег океана, а морозный Алтай. Экс-ведущая "Дома-2" остановилась в элитном пятизвездочном отеле и, как всегда, с удовольствием делится впечатлениями от отпуска в своем блоге. 

Исполнительница хита "Мало половин" катается на лыжах, ест местную еду и посещает экскурсии. Например, недавно Оля рассказала, что она побывала в гостях у настоящего шамана, где он прямо при ней постучал в бубен. Этот обряд невероятно поразил Бузову. 

"Тут реально дом шамана. То есть это не просто название. Вот здесь, на втором этаже живет реальный шаман", – рассказала восхищенная Оля в своем блоге. 

Свою любовь к Алтайскому краю Бузова никогда не скрывала. Правда, если раньше она чаще ездила туда с гастролями и фан-встречами, то сейчас поставила работу на паузу и полностью посвятила себя отдыху. Исполнительница рассказала, что приехала, чтобы провести время на горнолыжном склоне, но в первые дни не повезло с погодой: было дождливо и туманно. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети/buzova86

Впрочем, капризы природы не остановили певицу, и она спустилась с горы на лыжах. На протяжении всего пути ее сопровождал инструктор и спасатель. 

Вечерами же певица переодевается из горнолыжного комбинезона в изысканное вечернее платье и идет в ресторан. Она рассказала поклонникам, что сервис в отеле на высоте. 

Ранее Ольга Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давой. Певица заявила, что ее били и унижали. 

22 марта 2024, 10:42
Ольга Бузова. Фото: соцсети/buzova86
Редакция
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