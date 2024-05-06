Даниил разносит кофе, Полина нянчит собак: Виторган не может смотреть, как живут внуки в Израиле

Эммануил Виторган воспитывает двух маленьких дочерей. Однако заботами о погодках 4 и 5 лет не ограничивается и взвалил на свои плечи поддержку покинувших Россию внуков. Дети Максима Виторгана – Полина и Даниил – сейчас живут в Израиле. Однако у звездных наследников дела идут не так хорошо, как на Родине, и молодые люди вынуждены подрабатывать где придется.

Так, Полина с детства планировала пойти по стопам отца и покорить кинематограф. Пока жила в России, она снималась в фильмах и блистала на сцене театра. Однако за границей найти работу по профессии не смогла и устроилась помощником бухгалтера. 27-летняя внучка Виторгана поливала в офисе цветы и нянчилась с собаками. Сейчас Полина вышла замуж и вместе с мужем живет то в Израиле, то в Нидерландах.

Неважно идут дела и у внука Виторгана Даниила. Парень не смог найти работу по душе и решил зарабатывать деньги, разнося кофе гостям ресторана. А ведь перспективы у юноши были завидные: он окончил школу в Англии и планировал поступать во ВГИК на видеооператора. В России Даниил снимался в кино и озвучивал роли для фильмов.

Смотреть на то, как внуки живут за границей, Эммануил Гедеонович спокойно не может. Он старается отправлять им деньги при каждой возможности. Однажды передать "помощь" жена актера попросила друга семьи Бориса Львовича, который отправился в Израиль на гастроли.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган встретился с Нино Нинидзе после расставания