Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Звезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант ЖириновскогоЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского Гид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаровГид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаров Как снизить уровень сахара в крови быстро и эффективноКак снизить уровень сахара в крови быстро и эффективно Скандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную суммуСкандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную сумму

Лента новостей

Понедельник 6 мая

04:30"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова 00:1167-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене 18:10За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила 14:25Тысячелистник: лечебные свойства и применение в народной медицине 12:05Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной 09:07Модные платья на лето 2024: тренды и тенденции 06:09Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху 00:40Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола 18:15Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь 14:27Гороскоп на июль 2024 года для женщины Рак 10:28Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти! 10:25Гороскоп для женщины Близнецы на июль 2024 года 04:51Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон 01:28Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной 22:00Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! 21:17Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе 20:24Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу 19:40Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни 18:47Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала 17:28Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба! 16:49У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать 16:12Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну 15:15Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей 14:48В Москве найден мертвым актер и режиссер Вадим Григорьев 14:47Волочкова оправдалась за пост, в котором обматерила поклонников: "Проспалась" 13:36Знаменитую песню SHAMAN перепели на латышском языке 12:59Роковая ошибка: Бузовой предрекли скорый закат карьеры из-за ее поступка 11:16Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью 10:37Ивлеева впервые прокомментировала скандал после «голой» вечеринки 10:10Собчак закатила истерику из-за разоблачительного видео о Пугачевой: "Это фейк" 09:26Ольгу Бузову лишили главных номинаций Премии "МУЗ-ТВ": "Там ей и место" 09:21Гороскоп для женщины Телец на июль 2024 года 08:41Прохор Шаляпин предъявил новую женщину и шокировал поклонников: "Мое сердце занято" 04:50Регина Тодоренко разделась перед камерой: жаркое фото слили в Сеть 02:31Финики: польза и вред для здоровья 01:21Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент 22:02"Собирается запеть": оскандалившаяся Ивлеева готовится сменить амплуа 21:03"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 20:32"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений 19:38Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием 18:47Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности 17:29"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой 16:43Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия 15:54Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично 14:59"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми 14:16Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы 13:43Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину" 11:51Появилась на пороге с чемоданами: новая муза Киркорова собралась переезжать к певцу 11:13Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию для собственной безопасности 10:26Стас Михайлов проговорился о новой пассии: "Астральная жена"
1370
800
true

"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова

У Марии Шукшиной особое отношение к некоторым работам прославленных режиссеров.

В современной России образовательная система и культурное пространство сталкиваются с серьезными вызовами, которые, по мнению известной актрисы Марии Шукшиной, препятствуют формированию патриотических чувств среди молодежи. В недавнем интервью актриса отметила, что текущее состояние кинематографа и общественных настроений не способствует воспитанию любви к родине. Вместо этого, по ее словам, ситуация складывается таким образом, что молодые люди теряют связь с национальными ценностями и идеалами.

Актриса выразила восхищение теми, кто находится на передовой и сталкивается с реальностью, отличной от мирной жизни. По ее словам, именно в сложных условиях люди начинают задумываться о важности родины и веры, которые, как она считает, были вытеснены из сознания большинства граждан.

"Вот сейчас все наконец поняли, что кино надо поднимать. А уже не могут! Мэтрам годы не позволяют. Вспомните последние фильмы Гайдая, Рязанова – это уже было невозможно смотреть. К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", – сказала актриса.

Мария Шукшина также критически относится к современному состоянию российского кинематографа. Она утверждает, что часть молодых кинодеятелей воспитана лишь на либеральных ценностях. Мол, они создают фильмы, где традиционные понятия добра и зла стираются или переворачиваются с ног на голову. Примером такой тенденции являются новые интерпретации классических сказочных персонажей, где злодеи, такие как Баба-яга или Кощей Бессмертный, представлены в положительном свете.

Эта тенденция к романтизации зла, по мнению Марии Шукшиной, может привести к негативным последствиям для молодого поколения. Она выразила опасения, что такие изменения в культурных нарративах вызывают когнитивный диссонанс у молодежи, подрывая их доверие к традиционным авторитетам и учреждениям. Это, в свою очередь, может ослабить социальные связи и уменьшить веру в основные ценности общества, считает артистка.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призвала своих дочерей к примирению, у которых возник спор вокруг наследия отца. Оказывается, только в руках Марии Шукшиной сосредоточено творческое достояние покойного родителя, что не устраивает ее сестру Ольгу. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

6 мая 2024, 04:30
Мария Шукшина. Фото: YouTube / @mpgu
Дмитрий Алексеев
Аргументы и факты✓ Надежный источник

67-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене

67-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене
Любовь Казарновская крайне возмущена из-за случившегося.

За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила

За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила
Нюша рассказала об особом отношении к Туркменистану.

Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной

Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной
Лариса Долина выразила благодарность 58-летней артистке.

Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху

Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху
Готовим кулич по рецепту знаменитости.

Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола

Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола
Готовим настоящий сливочный кулич на Пасху по домашнему рецепту.

Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь

Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь
Ида Галич сообщила, что с ней случилось.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу