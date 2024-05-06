"Невозможно смотреть!": Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова

В современной России образовательная система и культурное пространство сталкиваются с серьезными вызовами, которые, по мнению известной актрисы Марии Шукшиной, препятствуют формированию патриотических чувств среди молодежи. В недавнем интервью актриса отметила, что текущее состояние кинематографа и общественных настроений не способствует воспитанию любви к родине. Вместо этого, по ее словам, ситуация складывается таким образом, что молодые люди теряют связь с национальными ценностями и идеалами.

Актриса выразила восхищение теми, кто находится на передовой и сталкивается с реальностью, отличной от мирной жизни. По ее словам, именно в сложных условиях люди начинают задумываться о важности родины и веры, которые, как она считает, были вытеснены из сознания большинства граждан.

"Вот сейчас все наконец поняли, что кино надо поднимать. А уже не могут! Мэтрам годы не позволяют. Вспомните последние фильмы Гайдая, Рязанова – это уже было невозможно смотреть. К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", – сказала актриса.



Мария Шукшина также критически относится к современному состоянию российского кинематографа. Она утверждает, что часть молодых кинодеятелей воспитана лишь на либеральных ценностях. Мол, они создают фильмы, где традиционные понятия добра и зла стираются или переворачиваются с ног на голову. Примером такой тенденции являются новые интерпретации классических сказочных персонажей, где злодеи, такие как Баба-яга или Кощей Бессмертный, представлены в положительном свете.

Эта тенденция к романтизации зла, по мнению Марии Шукшиной, может привести к негативным последствиям для молодого поколения. Она выразила опасения, что такие изменения в культурных нарративах вызывают когнитивный диссонанс у молодежи, подрывая их доверие к традиционным авторитетам и учреждениям. Это, в свою очередь, может ослабить социальные связи и уменьшить веру в основные ценности общества, считает артистка.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призвала своих дочерей к примирению, у которых возник спор вокруг наследия отца. Оказывается, только в руках Марии Шукшиной сосредоточено творческое достояние покойного родителя, что не устраивает ее сестру Ольгу. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".