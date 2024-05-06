Шнуров врезал Билану в эфире популярного шоу: "Нет, значит нельзя"

Вышедший недавно выпуск "Новой Фабрики звезд" был посвящен творчеству Димы Билана. Участники и приглашенные знаменитости вместе исполнили хиты певца, а сам артист занял почетное место в судейском кресле. Несмотря на то что Билан выглядит весьма лояльным жюри, к своим песням он относится достаточно серьезно. Поэтому и во время шоу спуску не давал никому.

Сначала он прошелся по Софье Полозовой, которая исполнила хит "Стань для меня" вместе с Ани Лорак. Он заявил, что начинающая артистка не дотягивает до своей звездной коллеги и посоветовал включить спортивный интерес.

Затем с критикой столкнулись Натан и Нонна Еганян. Билан заявил, что они исполнили песню "Ты должна быть рядом" слишком сухо и безэмоционально, а он хотел бы увидеть в этом номере больше экспрессии.

Сергей Шнуров со своим коллегой не согласился и решил защитить певцов. Он отметил, что увидел в номере не отсутствие энергии, а индивидуальную манеру выступления.

"Ребят, оставайтесь сами собой. Мы будем пытаться в этих песнях увидеть вас, а не только Диму Билана", – высказался артист.

Впрочем, это не понравилось самому исполнителю хита "Не молчи". Он перебил Шнурова и пытался внести ясность. Певец объяснил, что не хотел видеть в участниках себя, а лишь посчитал, что выступление должно быть более энергичным и ярким. После этого Сергей не выдержал и врезал Билану. Он заявил, что когда ведешь разговор и тебе отвечают "нет", значит нельзя".

Ранее сообщалось, что скрытный Билан представил всем свою новую любовь. Музыкант вывел на сцену девушку и нежно обнял ее.