За какие заслуги Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана: она объяснила

В конце прошлого года певица Нюша была удостоена звания "Заслуженная артистка Туркменистана". В недавнем выпуске шоу "Кстати" артистка объяснила, что причиной такой чести стали ее многочисленные поездки в эту страну, где она не только провела крупные сольные выступления, но и исполнила композицию на туркменском языке. Это поспособствовало установлению теплых отношений между артисткой и местной аудиторией.

"Возможно, во мне даже есть туркменская кровь. <...> Я повторяла, писала по-русски [туркменские слова]. Но я больше на слух запоминала [текст песни]", – сказала 33-летняя артистка.

Ведущие шоу "Кстати", Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов, попросили Нюшу исполнить фрагмент упомянутой песни на туркменском языке. Однако, несмотря на попытки вспомнить слова, певице это сделать не удалось.

Ранее Нюша рассказывала, зачем стала обращаться за помощью к эзотерике, астрологии и картам Таро. Артистка считает, что все это помогает ей улучшить жизнь, ответить на насущные вопросы, справиться со сложными периодами. Напомним, не так давно артистка рассталась с супругом Игорем Сивовым, от которого родила двоих детей.