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Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус

Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус

Гарик танцевал с девушкой, которая невероятно похожа на бывшую жену.

Известный комик Гарик Харламов с актрисой Кристиной Асмус порвали отношения четыре года назад. После развода звезда "Интернов" еще три года жила у бывшего. Знаменитости часто позволяют себе шутки в адрес друг друга, однако сам ведущий Comedy Club рассказывал, что хорошо относится к матери своего ребенка. 

А вот поклонники этой пары до сих пор ждут воссоединения Асмус и Харламова и уверены, что он влюблен в нее. По мнению фанатов, именно поэтому после развода его избранницей стала Катерина Ковальчук, которая имеет внешнее сходство с Кристиной. Это сравнение, очевидно, было натянутым. А вот недавно Гарика все же засняли с копией Асмус. 

В одном из шоу, которое ведет в том числе и Харламов, приглашенной участницей стала блогерша Маш Милаш. Появившись в студии, она с ходу поприветствовала бывшего мужа актрисы поцелуем и заявила, что он симпатичный. При этом другой ведущий, Денис Дорохов, заметил, что звезда соцсетей имеет поразительное сходство с Асмус. 

Фото: скриншот VK Видео /шоу &#34;Кстати&#34;

"Мы долго будем молчать? Я хочу сказать… Она же на Асмус похожа, мне кажется или нет?" – озвучил свои мысли недоумевающий ведущий. 

Гарик этот факт отрицать не стал и просто спросил: "И что мне сделать-то?". Здесь в разговор вступила сама блогерша и заявила, что была бы не против получить предложение руки и сердца от юмориста. Она также рассказала, что однажды Гарик ей снился, и они вместе танцевали. Недолго думая, девушка предложила воплотить этот сон. 

Маш Милаш. Фото: соцсети/@mash_milash_hub

Харламов согласился, демонстрируя недовольство, но позже так разошелся, что чуть не упал со сцены. 

Ранее вскрылись гнусные подробности воссоединения Ковальчук и Харламова. Стало известно, что им нужна только выгода. 

6 мая 2024, 08:52
Гарик Харламов. Фото: скриншот YouTube /@ForbesRus
Елизавета Федорова
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