Ковальчук не у дел: Харламова сняли целующимся с копией Асмус

Известный комик Гарик Харламов с актрисой Кристиной Асмус порвали отношения четыре года назад. После развода звезда "Интернов" еще три года жила у бывшего. Знаменитости часто позволяют себе шутки в адрес друг друга, однако сам ведущий Comedy Club рассказывал, что хорошо относится к матери своего ребенка.

А вот поклонники этой пары до сих пор ждут воссоединения Асмус и Харламова и уверены, что он влюблен в нее. По мнению фанатов, именно поэтому после развода его избранницей стала Катерина Ковальчук, которая имеет внешнее сходство с Кристиной. Это сравнение, очевидно, было натянутым. А вот недавно Гарика все же засняли с копией Асмус.

В одном из шоу, которое ведет в том числе и Харламов, приглашенной участницей стала блогерша Маш Милаш. Появившись в студии, она с ходу поприветствовала бывшего мужа актрисы поцелуем и заявила, что он симпатичный. При этом другой ведущий, Денис Дорохов, заметил, что звезда соцсетей имеет поразительное сходство с Асмус.





"Мы долго будем молчать? Я хочу сказать… Она же на Асмус похожа, мне кажется или нет?" – озвучил свои мысли недоумевающий ведущий.

Гарик этот факт отрицать не стал и просто спросил: "И что мне сделать-то?". Здесь в разговор вступила сама блогерша и заявила, что была бы не против получить предложение руки и сердца от юмориста. Она также рассказала, что однажды Гарик ей снился, и они вместе танцевали. Недолго думая, девушка предложила воплотить этот сон.





Харламов согласился, демонстрируя недовольство, но позже так разошелся, что чуть не упал со сцены.

Ранее вскрылись гнусные подробности воссоединения Ковальчук и Харламова. Стало известно, что им нужна только выгода.