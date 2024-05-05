Апексимова указала на наглость Долиной: Оторвалась по полной

Народная артистка России Лариса Долина поделилась своими впечатлениями от участия в музыкальном триллере "Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с флит стрит", где она исполнила роль миссис Лаветт на сцене знаменитого театра на Таганке. Артистка отметила, что после 69-го представления она чувствует себя все более раскрепощенной и начинает получать истинное удовольствие от процесса, оставляя позади начальное волнение, которое обычно сопровождало ее в начале спектаклей.

Долина также выразила благодарность своей коллеге Ирине Апексимовой, которая не только внесла значительный вклад в ее участие в этом проекте, но и поддержала ее.

"Апексимова даже пошутила недавно на эту тему [свободы на сцене]: "Ты уже прилично наглеешь", – рассказала артистка в своем телеграм-канале.

Певица призналась, что она считает себя счастливым человеком, поскольку ей удается осуществлять свои мечты. Хотя изначально роль миссис Лаветт не была ее мечтой, она всегда стремилась к серьезным и многогранным ролям, которые позволяли бы ей и петь, и играть.

Лариса Долина подчеркнула, что несмотря на отсутствие формального актерского образования, десятилетия работы в индустрии научили ее доверять своей интуиции и использовать ее в работе. Она выразила глубокую благодарность коллективу театра, который она очень любит и ценит за возможность работать вместе. "Не устану благодарить <...> Ирину Апексимову за то, что позвала и дала возможность оторваться по полной", – написала артистка.