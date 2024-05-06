67-летняя Казарновская стала жертвой ДТП: Дыра в колене

Оперная певица Любовь Казарновская стала жертвой ДТП в центре Москвы. По словам 67-летней артистки, ее сбил велосипедист, который, как она считает, не должен был там находиться. Во время спокойной прогулки по улице возле своего дома, Казарновская внезапно ощутила сильный удар в спину, после чего упала на асфальт и поранила колено до крови.

Ситуация напомнила ей недавний инцидент, когда двух пожилых людей также сбил велосипедист. В тот раз потребовалась скорая помощь из-за полученных травм. На помощь Казарновской после падения пришел менеджер близлежащего ресторана Дмитрий. Он оказал первую помощь, обработав рану на колене перекисью водорода и предложив пластырь.

В тот момент велосипедист все еще находился на месте происшествия, и между ним и Казарновской произошел эмоциональный разговор. Певица требовала от него представиться и предложить какую-либо компенсацию или хотя бы извиниться, однако по словам Дмитрия, велосипедист не проявил никакой ответственности и быстро покинул место происшествия.

Кроме того, в инциденте были замешаны несколько молодых людей на самокатах, которые подрезали велосипедиста, спровоцировав его на столкновение с Любовью Казарновской. К счастью, инцидент был задокументирован видеозаписью и фотографиями, что позволяет артистке надеяться на возможность идентификации виновника. Несмотря на то, что певица отделалась лишь порванными джинсами, она выразила обеспокоенность по поводу возможности более серьезных последствий подобных инцидентов.

"В моем случае это закончилась историей с "модными" джинсами – с дырой в коленке", – возмутилась артистка.

Ранее Любовь Казарновская сообщала, что из-за мошенников лишилась почти миллиона рублей. Артистка поверила злоумышленникам, которые использовали передовые технологии, в том числе искусственный интеллект и нейролингвистическое программирование. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".